Аналитик: очередной транш МВФ Украине – это как "мертвому припарки"

МВФ одобрил выделение Украине очередного транша на $1млрд. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik выразил мнение, что выделенные фондом деньги не способны изменить ситуацию в украинской экономике.

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина может получить следующий транш от Международного валютного фонда в мае 2017 года.

В понедельник, 3 апреля, МВФ одобрил выделение Украине очередного транша на 1 млрд долларов в рамках программы финансовой помощи.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 млрд долларов, последний из которых поступил в сентябре прошлого года.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, что выделенные фондом деньги не способны изменить ситуацию в украинской экономике.

"Заемщик ненадежный, но и кредиты не абы какие. Миллиард долларов для МВФ в контексте Украины – страны с большим населением и огромными проблемами – это как мертвому припарки. Это, скорее всего, символические деньги, которые будут каким-то образом тратиться. Но я просто не вижу, как это может серьезно повлиять на улучшение, стабилизацию украинской экономики", – сказал Станислав Бышок в эфире радио Sputnik.

Более того, добавил он, ситуация для простых граждан лишь усугубится.

"Ведь этот очередной кредит, который на Украине подается с такой помпой, мало того, что не дается бесплатно – деньги надо возвращать. Кроме того, люди, которые искренне радуются, что деньги получены, их не получат – эти деньги не пойдут ни на зарплаты, ни на пенсии. Более того, в качестве условий получения этих денег – повышение пенсионного возраста, сокращение госрасходов, в том числе и на социальные нужды, плюс приватизация", – отметил аналитик.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!