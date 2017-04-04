Член ОП РФ: спецслужбы работают, но безопасность зависит и от нас самих

В Петербурге начался трехдневный траур после взрыва в метро. Цель террористов – посеять панику у населения, поэтому главная задача - не дать себя запугать и быть бдительными, сказал в эфире радио Sputnik член ОП России Георгий Федоров.

Трехдневный траур, о котором ранее объявляли власти Петербурга, начался во вторник в связи с взрывом в метро, в результате которого, по последним данным Национального антитеррористического комитета, погибли 11 человек и пострадали 45.

Ведомство заявило, что после инцидента в Петербург была направлена группа специалистов центрального аппарата ФСБ, МВД и МЧС для оказания содействия в расследовании.

Также был начат розыск организаторов и исполнителей взрыва.

Следствие прорабатывает различные версии произошедшего в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В частности, источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый, возможно, совершивший теракт, находился в тесной связи с радикальными исламистами. Также, по словам источника, версия о том, что в петербургском метро действовал террорист-одиночка, является лишь одной из нескольких версий.

Президент Центра социальных и политических исследований, член Общественной палаты России Георгий Федоров в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

"Это так называемая "растянутая информационная бомба": когда перестанет действовать информационный эффект от этого страшного террористического акта, то появится какая-то террористическая группировка, которая возьмет на себя ответственность. И тем самым опять всколыхнет информационное пространство, боль людей", — сказал Георгий Федоров.

Цель террористов – посеять панику у населения, продолжил эксперт. Поэтому главная задача — не дать себя запугать и быть бдительными, считает он.

"Есть желание посеять панику, запугать население. Это вызов нашим властям – попытка сформировать негативный имидж власти. К сожалению, мы видим, что есть силы, которые раскачивают ситуацию. И, соответственно, можно предполагать, что какие-то попытки террористические, к сожалению, будут еще предприниматься. Наши спецслужбы работают, но надо помнить, что наша безопасность зависит и от нас самих. Надо быть бдительным, не расслабляться, а быть всегда наготове в каких-то элементарных вещах. В нынешних условиях, когда в мире бушует терроризм, необходимо быть бдительным", — отметил Георгий Федоров.

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