Психолог: людям в Санкт-Петербурге сейчас очень нужна поддержка

Психолог, доцент МГПУ Лариса Овчаренко в эфире радио Sputnik высказала мнение, что все россияне восприняли близко к сердцу трагические события в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге со вторника объявлен трехдневный траур, сообщил в понедельник пресс-секретарь губернатора Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метро произошел взрыв. По информации министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, 47 человек пострадали, 10 человек скончались.

"По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с завтрашнего дня в городе объявляется трехдневный траур", – сообщил Кибитов в своем аккаунте в Twitter.

Официальный сайт городской администрации в связи с произошедшим окрашен в черно-белые цвета.

Кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко в эфире радио Sputnik высказала мнение, что все россияне восприняли близко к сердцу трагические события в Санкт-Петербурге.

"Переживают действительно все. Когда мы, например, из Москвы слышим, что происходит в родном нам городе Петербурге, мы также подключаемся к этому эмоционально. Поэтому переживают все – и люди эмоциональные по сути своей, даже если они напрямую не вовлечены в эту историю и у них нет друзей и близких в Санкт-Петербурге, они все равно могут ощущать глубокую сопричастность и испытывать такие же глубокие переживания", – уверена Лариса Овчаренко.

По ее словам, тем людям, которых горе коснулось непосредственно, сейчас очень нужна поддержка, потому что им предстоит чрезвычайно тяжелая душевная работа.

"Если человек, будем говорить, "правильно" переживает такие травматические события, то самым большим эффектом, который он выносит из этого, является опыт, который формируется в ходе переживания. Если человек приобретает такой опыт, то он становится мужественнее, взрослее, сильнее, и впоследствии переживать любые негативные события человеку, приобретшему такой травматический опыт, становится легче. Если же человек не справляется с этой ситуацией, то формируется отрицательный опыт, который потом усугубляет абсолютно любые жизненные коллизии", – говорит Лариса Овчаренко.

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