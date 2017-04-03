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СК возбудил дело по статье "теракт" после взрыва в Петербурге
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Эксперт о взрыве в Петербурге: обращают на себя внимание три фактора

Сюжет:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (191)
19:3003.04.2017
(обновлено: 19:42 03.04.2017)
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Цветы и свечи в память о погибших во время взрыва у станции Сенная площадь в Петербурге
© РИА Новости. Кирилл Чулков
СК возбудил дело по статье "террористический акт" после взрыва в метро Петербурга. Ветеран подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik отметил, что делается все возможное, чтобы избежать повторения подобных трагедий.

После взрыва в метро Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Цветы в память о погибших во время взрыва у станции Сенная площадь в Петербурге
© РИА Новости. Кирилл Чулков
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Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга. Кроме того, по сообщениям, еще одну самодельную бомбу обнаружили и обезвредили на станции "Площадь Восстания".

По предварительным данным, 10 человек погибли и несколько десятков пострадали. На месте ЧП работает оперативно-следственная группа.

В Санкт-Петербурге со вторника объявлен трехдневный траур.

Президент России Владимир Путин поручил властям Петербурга принять все необходимые меры для оказания помощи родным погибших и пострадавшим в метро, сообщается на сайте Кремля.

Сотрудники спецслужб несут пострадавшего у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© AFP 2017/ Alexander Bulekov
Эксперт: стоит отметить мужество тех, кто оказался в метро в момент взрыва

Президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik отметил, что есть несколько факторов, которые обращают на себя внимание.

"Пока можно строить только предположения по тем косвенным признакам, которые видны на видеозаписях. Первое – то, как искорежен вагон, и количество жертв говорит о том, что взрывное устройство находилось именно в вагоне. Второе – были звонки о якобы закладках каких-то подозрительных свертков или сумок на других станциях метро. Это говорит о том, что пытались распылить силы и средства сотрудников спецслужбы и охраны метрополитена. И третье. Есть факты, указывающие на то, что вагон был взорван в середине. Видимо, рассчитывали, что если это произойдет в тоннеле, то будет большее количество жертв, как это уже происходило в Москве и некоторых европейских городах", – сказал Сергей Гончаров.

Эвакуация пострадавших в результате взрыва со станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Александр Тарасенков
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"Паники не было". Очевидцы о взрыве в метро в Санкт-Петербурге

Он уверен, что сейчас делается все возможное, чтобы подобные трагедии не повторились.

"На данный момент мы имеем очень сложную ситуацию, которую надо купировать, чтобы в других городах не произошло то, что произошло в Санкт-Петербурге. Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что делают все возможное, и, уверен, что в Москве такие меры уже приняты.  Хотя, наверное, никто не даст на 100% гарантию, что можно полностью обезопасить всех людей или сделать так, чтобы этого никогда не было. Но, думаю, будут сделаны выводы и найдут тех (не знаю, как их и назвать) людей, которые совершили этот теракт", – сказал Сергей Гончаров.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Notsch-bred
Соболезнование родственникам погибших...
20:24
03.04.2017
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Всеволод Воробьёв
Забыли сделать очень важное: присвоить оранжевый (или какой там полагается) уровень опасности.
19:40
03.04.2017
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