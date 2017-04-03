Психолог о взрыве в Петербурге: главное – не поддаваться страху

Конкретное место для взрыва в петербургском метро было выбрано продуманно. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политический психолог Александр Конфисахор.

Взрыв прогремел в понедельник днем на синей ветке метро Санкт-Петербурга. По данным Следственного комитета, неустановленное устройство взорвалось около 14.40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". По последним данным, погибли 10 человек, несколько десятков получили ранения.

Возбуждено уголовное дело о теракте.

Кроме того, по сообщениям, еще одну самодельную бомбу обнаружили и обезвредили на станции "Площадь Восстания".

Президент Владимир Путин рассказал, что спецслужбы отрабатывают все возможные версии случившегося. "Я уже разговаривал с руководителями специальных служб. С директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку того, что произошло", – подчеркнул президент.

Политический психолог Александр Конфисахор в эфире радио Sputnik выразил мнение, что конкретное место для взрыва в петербургском метро было выбрано продуманно.

"Я имел честь родиться в Петербурге и жить в этом городе, и я прекрасно представляю этот район. "Площадь Восстания", "Сенная площадь", "Технологический институт" – это три ключевых пересадочных узла, через которые проезжают люди. Едут они с севера на юг или с востока на запад – они в любом случае пересекают эти пересадочные узлы. То есть, подвергались опасности не только жители центрального района, а все жители нашего города, которые едут на работу из одного района в другой", – сказал Александр Конфисахор.

По его мнению, одна из главных задач общества после подобных трагических событий – не поддаваться страху и панике, поскольку именно это входит в расчеты террористов.

"Ключевой задачей любого террористического акта, где бы он ни происходил и какие бы средства для этого ни использовались, в первую очередь является посеять страх, панику, неуверенность, боязнь и т.д. … Главное для них (террористов) – это чтобы о них говорили, их обсуждали, чтобы состояние страха, нервозности, боязни отсутствия всяких перспектив просто пронизывало бы общество. Если это становится повесткой номер один, то, к великому сожалению, террористы достигли своей цели и получили то, что они хотели", – сказал Александр Конфисахор.

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