Мнение: новая версия Варшавы о катастрофе Ту-154 – придуманная "истина"

Польша обвиняет российских диспетчеров и "третье лицо" в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154. Эксперт Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik отметил, что Польша стремится продлить политическую игру вокруг трагедии.

Генеральная прокуратура Польши обвиняет российских диспетчеров и "третье лицо" в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154 президента Леха Качиньского в Смоленске.

Заместитель генерального прокурора Польши Марек Пощенек на пресс-конференции в Варшаве заявил, что следствие собрало и добыло доказательства, позволившие польским прокурорам сформулировать новые обвинения в адрес российских диспетчеров, а также в отношении третьего лица, находившегося в башне управления полетами, "в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей". Пощенек отметил, что Польша обратится к России с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров.

По мнению доцента Исторического факультета МГУ Юрия Борисенка, Варшава продолжает политическую игру вокруг трагедии с самолетом Ту-154.

"Представители нынешних польских властей из партии "Право и справедливость" с момента катастрофы придумали себе какую-то устраивающую их истину, которую они ищут с очень переменным успехом. Заявление прокуратуры показывает, что предвыборные лозунги партии не особенно оправдываются – ранее выдвинутая ею версия взрыва на борту никем и никогда не была подтверждена. Поэтому возникла идея продлить следствие, сделать заход на очередной круг в этом расследовании, не более того. Новая версия – это стремление продлить политические игры вокруг самолета Ту-154. Ведь речь не идет о доказанных обвинениях, а речь идет о том, что эти обвинения в ходе нового следствия должны быть либо доказаны, либо опровергнуты. Польские прокуроры уверены, что они будут сотрудничать с РФ, потому что в противном случае они ничего доказать не смогут. Поэтому мне кажется, что все это – желание Варшавы лишний раз растянуть это сомнительное удовольствие от политических игр вокруг самолета Ту-154", – сказал Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik.

Самолет польского президента разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: восемь членов экипажа и 88 пассажиров, летевших на траурные мероприятия в Катыни, в том числе Лех Качиньский с супругой и ряд официальных лиц. Все они погибли.

Согласно отчету о результатах технического расследования, опубликованному Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) в 2011 году, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами – недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

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