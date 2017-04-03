Сенатор: в метро нужно совершенствовать систему технического досмотра

Президент России Владимир Путин поручил властям Петербурга принять все необходимые меры для оказания помощи родным погибших и пострадавшим в метро, сообщается на сайте Кремля.
"Только следствие поставит точку в расследовании совершенной трагедии. Сейчас мы не можем однозначно говорить, как это взрывное устройство попало в метрополитен. Может быть, оно попало через депо или каким-то иным способом – воображение может работать, но нужны объективные данные. Сейчас нас должны интересовать причины случившегося, тот механизм противодействия террористическим актам, который работает в стране", – сказал Виктор Озеров в эфире радио Sputnik.
"У нас разработана система требований к местам массового скопления людей, есть категории объектов и требования к их антитеррористической защищенности. То, что требуется в рамках этого, должно исполняться. Необходимо поддерживать качество технических средств, которые применяются, их готовность отвечать заложенным характеристикам – вот в этом направлении мы должны двигаться. И, конечно, должна совершенствоваться вся система технического досмотра. При таком количестве людей в метро визуально трудно отследить, потребовать предъявления на осмотр тех или иных вещей пассажиров. Работа в этом направлении сегодня уже ведется, чтобы более качественно осуществлять досмотр вещей, а также идентифицировать граждан, которые попадают в метро, с теми списками, с фотографиями, которые есть у наших специальных служб", – отметил сенатор.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!