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При взрывах в Петербурге погибли девять человек
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Эксперт: стоит отметить мужество тех, кто оказался в метро в момент взрывов

Сюжет:
Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (132)
17:3503.04.2017
(обновлено: 17:39 03.04.2017)
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Сотрудники спецслужб несут пострадавшего у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© AFP 2017/ Alexander Bulekov
На месте взрывов в метро Санкт-Петербурга работает оперативно-следственная группа, выясняются детали. Ветеран группы "Альфа" Андрей Попов в эфире радио Sputnik не исключил, что взрывов могло быть больше, их удалось избежать благодаря системе безопасности.

Ситуация у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге, где произошли взрывы
© REUTERS/ Anton Vaganov
Ветеран "Альфы" о взрывах в Петербурге: кроме теракта вариантов не вижу
Взрывы прогремели на станциях "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга, есть пострадавшие и погибшие, сообщил источник в правоохранительных органах города.

"Есть пострадавшие и жертвы. Кроме того, спасатели и пожарные машины вызваны на станцию "Технологический институт". Движение поездов на всей ветке остановлено", – сказал собеседник агентства.

Как сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК), по предварительным данным, при взрывах погибли девять человек и более 20 пострадали.

На месте ЧП работает оперативно-следственная группа.

Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Очевидец: я видел, как выносят людей из метро – это страшное зрелище
Президенту РФ Владимиру Путину, который находится в Санкт-Петербурге с рабочей поездкой, доложено о взрыве в метро в Северной столице, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Рассматриваются все варианты причины взрывов, включая теракт, бытовую и криминальную версию, заявил Владимир Путин.

Ветеран группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов в эфире радио Sputnik не исключил, что взрывов могло быть больше.

"Мы видим по характеру повреждений, что взрыв был внутри, поскольку наружу выворочены двери. При этом я больше склоняюсь к тому, что это было безоболочное устройство, которое было начинено поражающими элементами. По крайней мере, из того, что мы сейчас видим на фотографиях. Но взрывов, видимо, могло быть больше. Этого удалось избежать отчасти по причине принятых ранее мер в метрополитене по предотвращению проноса туда каких-либо предметов, которые могут угрожать жизни пассажиров", – сказал Андрей Попов в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что люди, оказавшиеся в метро во время взрывов, достаточно мужественно отнеслись к ситуации.

"Я смотрел небольшие фрагменты видео и вижу, как люди ведут себя. Стоит, конечно, отметить их мужество, спокойствие, отсутствие какой-либо истерики. Я обратил внимание на женщину, которая в разорванной куртке – что свидетельствует о том, что она тоже была в этом вагоне – спокойно, видно, конечно, что она напутана, но оказывает помощь, чтобы другие люди могли выбраться из вагона. Так что не могу сказать, что люди напуганы, стойкость есть", – отметил ветеран "Альфы".

При этом он подчеркнул, что гражданам необходимо проявлять бдительность, чтобы избежать повторения подобных трагедий в дальнейшем.

"Излишняя бдительность граждан никогда не помешает, нужно больше обращать внимания на оставленные предметы, подозрительных людей, не бояться, не стесняться, надо обращаться к сотрудникам правоохранительных органов", – заключил Андрей Попов.

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