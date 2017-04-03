Эксперт: взрыв в метро Санкт-Петербурга – это вызов

На двух станциях метро в Санкт-Петербурге прогремели взрывы, есть погибшие и раненые. Член экспертного совета комитета Мосгордумы по безопасности Дмитрий Ефимов в эфире радио Sputnik не исключил, что имел место теракт.

На станциях метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге прогремели взрывы. Есть погибшие и раненые, их число уточняется. На месте происшествия работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело.

Президенту РФ Владимиру Путину, который находится в Санкт-Петербурге с рабочей поездкой, доложено о взрыве в метро в Северной столице, он работает в Стрельне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Рассматриваются все варианты причины взрывов, включая теракт, бытовую и криминальную версию, заявил Владимир Путин.

Выводы о том, что произошло в метро Санкт-Петербурга, можно делать только на основании результатов следствия, говорят эксперты. Член экспертного совета комитета Мосгордумы по безопасности Дмитрий Ефимов в эфире радио Sputnik отметил, что он склоняется к версии о теракте.

"Потому что отмечено наличие поражающих элементов, которые нанесли ранения, несовместимые с жизнью", – сказал Дмитрий Ефимов.

Эксперт прокомментировал сообщения в соцсетях о том, что взрыв был небольшой мощности.

"В тесном вагоне даже небольшая мощность взрывного устройства дает достаточно серьезный эффект. Видно по снимкам, что двери вагона практически вывернуты наружу, сильно искорежены, и это показывает очень большую ударную мощность взрывного устройства", – отметил эксперт.

Дмитрий Ефимов убежден, что взрыв в городе во время приезда туда президента – это неслучайное совпадение.

"В Санкт-Петербурге находится президент нашей страны, поэтому, думаю, что совершение теракта именно сейчас, в это время – это вызов. Уверен, что будут предприняты все меры по оперативному поиску преступников по горячим следам. Мы много работали по ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ), как в Сирии, так и на территории нашей страны. Думаю, что основная версия будет связана с деятельностью этой группировки", – сказал эксперт.

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