Эксперт: взрыв в метро Санкт-Петербурга – это вызов

Президенту РФ Владимиру Путину, который находится в Санкт-Петербурге с рабочей поездкой, доложено о взрыве в метро в Северной столице, он работает в Стрельне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Рассматриваются все варианты причины взрывов, включая теракт, бытовую и криминальную версию, заявил Владимир Путин.
"Потому что отмечено наличие поражающих элементов, которые нанесли ранения, несовместимые с жизнью", – сказал Дмитрий Ефимов.
Эксперт прокомментировал сообщения в соцсетях о том, что взрыв был небольшой мощности.
"В тесном вагоне даже небольшая мощность взрывного устройства дает достаточно серьезный эффект. Видно по снимкам, что двери вагона практически вывернуты наружу, сильно искорежены, и это показывает очень большую ударную мощность взрывного устройства", – отметил эксперт.
Дмитрий Ефимов убежден, что взрыв в городе во время приезда туда президента – это неслучайное совпадение.
"В Санкт-Петербурге находится президент нашей страны, поэтому, думаю, что совершение теракта именно сейчас, в это время – это вызов. Уверен, что будут предприняты все меры по оперативному поиску преступников по горячим следам. Мы много работали по ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ), как в Сирии, так и на территории нашей страны. Думаю, что основная версия будет связана с деятельностью этой группировки", – сказал эксперт.
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