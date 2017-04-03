Очевидец: я видел, как выносят людей из метро – это страшное зрелище

В метро Санкт-Петербурга прогремели два взрыва. На месте ЧП работает оперативно-следственная группа. Очевидец Александр в эфире радио Sputnik рассказал о ситуации у станции метро "Технологический институт", где прогремел один из взрывов.

Взрывы прогремели на станциях "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга, есть пострадавшие и погибшие, сообщил источник в правоохранительных органах города.

"Есть пострадавшие и жертвы. Кроме того, спасатели и пожарные машины вызваны на станцию "Технологический институт". Движение поездов на всей ветке остановлено", – сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, есть погибшие. Пострадали десятки человек, в том числе дети. Обе станции закрыты.

Телеканал "Россия 24" сообщает, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами.

На месте ЧП работает оперативно-следственная группа.

Расследование установит причины случившегося в метро Санкт-Петербурга, рассматриваются бытовая, криминальная версии и возможность проявлений террористического характера, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Еще не ясны причины, поэтому об этом еще рано говорить. Расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты: и бытовые, и криминальные, прежде всего, проявления террористического характера", – сказал Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Президент РФ отметил, что все ответы в ближайшее время даст расследование.

Александр – очевидец, находящийся у метро "Технологический институт", в эфире радио Sputnik рассказал о ситуации у станции метро, где прогремел взрыв.

"Сейчас у метро очень много народа, паника, летают вертолеты, куча машин. Люди рядом пытаются все это заснять и позвонить своим родным. Я наблюдал за тем, как выводят и выносят людей из метро. Это очень страшное зрелище. Мне, слава богу, повезло. Я только подходил к метро, когда произошел взрыв. Оттуда начали выбегать люди. Кто-то в панике, кого-то не задело, а кто-то выходил уже с грязными лицами, в потертой одежде и в крови. Потом уже начали выносить людей, которых удалось спасти. На месте все предполагают, что это теракт, потому что очевидцы и пострадавшие говорят, что они ехали между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт", и в это время произошел взрыв в двух вагонах", – рассказал Александр.

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