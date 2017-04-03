Мнение: у катастрофы с самолетом Леха Качиньского есть "обратная сторона"

Прокуратура Польши обвинила российских диспетчеров в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154 под Смоленском. Политолог Владимир Новиков в эфире радио Sputnik отметил, что в Варшаве никак не хотят признавать ответственности за трагедию.

Генеральная прокуратура Польши обвиняет российских диспетчеров и "третье лицо" в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154 президента Леха Качиньского в Смоленске.

Заместитель генерального прокурора Польши Марек Пощенек на пресс-конференции в Варшаве заявил, что следствие собрало и добыло доказательства, позволившие польским прокурорам сформулировать новые обвинения в адрес российских диспетчеров, а также в отношении третьего лица, находившегося в башне управления полетами, "в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей". Пощенек отметил, что Польша обратится к России с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров.

В Кремле в свою очередь заявили, что "соглашаться с такими выводами не представляется возможным". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что этим делом занимаются и российские следственные органы, а обстоятельства катастрофы уже достаточно серьезно исследованы. "Работа будет продолжаться", – сказал Песков журналистам.

Согласно отчету о результатах технического расследования, опубликованному Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) в 2011 году, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами – недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Политолог Владимир Новиков в эфире радио Sputnik отметил, что правящая партия президента Ярослава Качиньского всегда заявляла и продолжает заявлять о том, что не доверяет выводам МАК, и этому есть вполне определенное объяснение.

"Во-первых, это традиционная риторика со стороны Ярослава Качиньского и его партии, это их "любимая песня". А во-вторых, у этой катастрофы есть и "обратная сторона". Она заключается в том, что по очень многим свидетельствам, к крушению самолета привела личная волюнтаристская позиция тогдашнего президента Польши Леха Качиньского, который, несмотря на все полетные условия, требовал посадки именно в Смоленске. Вместе с ним погибло огромное количество людей, занимавших высшие командные посты и в ВВС, и в армии, и в правительстве. За это должен кто-то нести политическую ответственность, а несет эту политическую ответственность Лех Качиньский. Но его брат Ярослав не может, не хочет этого признать. Отсюда – эти постоянно повторяющиеся обвинения в наш адрес", – сказал Владимир Новиков в эфире радио Sputnik.

Самолет польского президента разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: восемь членов экипажа и 88 пассажиров, летевших на траурные мероприятия в Катыни, в том числе Лех Качиньский с супругой и ряд официальных лиц. Все они погибли.

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