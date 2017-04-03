Мнение: выглядит странно, что Яценюк на госслужбе накопил такие богатства

Украинские СМИ опубликовали имущественную декларацию за 2016 год экс-премьера Арсения Яценюка. Содержание декларации в эфире радио Sputnik прокомментировал украинский политолог Руслан Бортник.

Бывший украинский премьер, глава партии "Народный фронт" Арсений Яценюк задекларировал за 2016 год около 1,5 млн долларов и 4 млн гривен, а также коллекции картин, монет, книг и права на торговую марку "Арсенiй", сообщили украинские СМИ.

Также в электронной декларации Яценюка упомянуты охотничье ружье, часы, библиотека старинных и современных книг разных авторов, каминные антикварные часы с подсвечниками и наличные деньги: 475 тысяч долларов и 300 тысяч гривен. Согласно документу, экс-премьер владеет земельным участком площадью около 3 тысяч квадратных метров в Новых Петровцах под Киевом, жилым домом там же площадью 343,5 квадратных метра и садовым домом, а также двумя квартирами в украинской столице и квартирой в Черновцах.

Яценюк имеет автомобиль Mercedes S, арендует машину Toyota Sequoia, ему принадлежит доля в "Черновицком заводе железобетонных изделий и конструкций". Помимо этого у него есть авторские права на книгу "Банковская тайна времен Оранжевой революции" и еще несколько торговых марок и коммерческих названий.

По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, есть все основания, чтобы декларацией Арсения Яценюка заинтересовались Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины и Национальное антикоррупционное бюро.

"Богатство – это, конечно, не преступление, если оно не добыто преступным путем. Но то, что Яценюк, который работал государственным чиновником (с 2001 г. – ред.), накопил такие богатства – это выглядит достаточно странным. Мы знаем, что у чиновников зарплаты небольшие. Поэтому мне кажется, есть все основания, чтобы по этой декларации поработали Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины, Национальное антикоррупционное бюро. Чтобы установили источники происхождения этих денег, и проверили эту декларацию на возможное наличие незаконного обогащения. Как, в принципе, и декларации большинства украинских крупных чиновников", – сказал Руслан Бортник в эфире радио Sputnik.

По его мнению, многие украинские крупные чиновники не показывают в декларациях настоящий объем своих активов.

"Мы должны понимать, что те активы, которые они декларируют – это лишь вершина айсберга. Декларируется лишь то, что планируется использовать в ближайшее время: деньги, которые они будут тратить, те дома и участки, которыми они сейчас пользуются. А все остальное не показывают", – полагает Руслан Бортник.

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