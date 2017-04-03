Политолог: "Искандеры" – угроза США и НАТО? Да, если они – на Кубе

Страны НАТО считают "Искандеры" в Калининграде угрозой своей безопасности. Политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik обратил внимание на политическую составляющую этого вопроса.

Страны НАТО считают развертывание российских ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области угрозой своей безопасности, сообщила замгенсека альянса Роуз Геттемюллер в интервью газете "Коммерсант".

"Никто и не спорит с тем, что Калининградская область – это территория России. Но развертывание ракетных комплексов "Искандер" – это доказательство тенденции на милитаризацию и усиление контроля… над воздушным пространством. Многие члены альянса, соседствующие с Россией, считают это угрозой для своей безопасности", – заявила Геттемюллер.

Ранее в Минобороны подтверждали сообщения СМИ о передислокации мобильных ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков пояснил, что это мобильный комплекс и ракетные войска совершенствуют подготовку. По его словам, "большого секрета из транспортировки комплекса никто не делал".

Заявления о якобы существующей угрозе со стороны Москвы прибалтийским странам и Польше неоднократно звучали и ранее, хотя в России неоднократно подчеркивали, что страна никогда не будет нападать на какое-либо из государств НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно об этом знают, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

По словам директора Центра военно-политических исследований МГИМО, политолога Алексея Подберезкина, трудно спорить с тем, что ракетные комплексы "Искандер" – это очень эффективное оружие.

"Особенно если оно размещено в таком регионе, как Калининград. Достаточно сказать, что подлетное время до Варшавы составляет чуть больше двух минут, а траектория ракеты сложна для ее уничтожения – сбить ее практически невозможно, хотя американцы и пытаются создать такую иллюзию", – сказал Алексей Подберезкин.

Однако, продолжил он, в данном случае важна политическая сторона вопроса.

""Искандер" как оперативно-тактический комплекс создан в ответ на развертывание американской системы ПРО, которая представляет непосредственную угрозу России. Потому что эти системы могут использоваться как пусковые установки для крылатых ракет. И здесь нельзя говорить о зеркальном отражении угрозы. Потому что американские ПРО размещены вблизи наших границ, а наши – на своей территории. Вот если бы мы разместили "Искандеры", например, на Кубе, то это была бы зеркальная угроза: мы создавали бы угрозу восточному побережью США. Но ведь происходит наоборот: американцы первыми проявили инициативу, разместив ПРО в странах Восточной Европы. Строго говоря, они не должны были этого делать хотя бы потому, что Советский Союз добровольно ликвидировал Организацию Варшавского договора и возможность для военного противостояния именно в этом регионе. Но раз разместили, так это американское оружие находится вблизи российских границ, а не наоборот", – подчеркнул эксперт.

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