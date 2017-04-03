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Сенатор: новые обвинения Польши по Ту-154 закончатся "позорным пшиком"

13:4503.04.2017
(обновлено: 13:49 03.04.2017)
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Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
© РИА Новости. Олег Минеев
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Польша обвинила российских диспетчеров в крушении Ту-154 экс-президента Леха Качиньского в Смоленске. Сенатор Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные обвинения носят заказной характер.

Кремль не представляет возможным согласиться с выдвинутыми Польшей обвинениями в адрес российских диспетчеров в произошедшей под Смоленском авиакатастрофе, Россия будет продолжать работу по расследованию произошедшего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Позиция хорошо известна: занимаются этим делом наши следственные органы… Безусловно, обстоятельства этой трагедии, этой катастрофы, уже достаточно серьезно исследованы, изучены, и, конечно, соглашаться с такими выводами не представляется возможным. Работа будет продолжаться", – сказал Песков журналистам.

Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и "третьего лица" в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154 экс-президента Леха Качиньского в Смоленске.

"Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей", – заявил заместитель генерального прокурора Польши Марек Пощенек на пресс-конференции в Варшаве.

Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации России Владимир Джабаров с эфире радио Sputnik назвал обвинения в адрес России абсолютно безответственными.

"Это носит чисто политический, заказной характер. Мы знаем, что существуют реальные записи диспетчерских переговоров, где российские диспетчеры настоятельно рекомендовали экипажу самолета уйти на запасной аэродром, потому что условия для посадки были неприемлемыми. И есть записи переговоров на борту, где на командира воздушного судна оказывалось давление кем-то из высокопоставленных пассажиров о посадке. Я думаю, это абсолютно безответственное обвинение, и ничего кроме пшика позорного они не получат. Я думаю, просто будет политический скандал", – сказал Владимир Джабаров.

По его мнению, Генпрокуратура Польши должна понести ответственность за подобные обвинения.

"Польша давно идет во главе русофобских кампаний, она подтягивает сюда и прибалтийские республики – Латвию, Литву, Эстонию. Я думаю, что заместитель генерального прокурора Польши теперь просто должен подать в отставку, после таких обвинений, он должен за это понести ответственность. Ведь рано или поздно будет доказано, что это полная чушь", – отметил сенатор.

Самолет польского президента разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: восемь членов экипажа и 88 пассажиров, летевших на траурные мероприятия в Катыни, в том числе Лех Качиньский с супругой и ряд официальных лиц. Все они погибли.

Согласно отчету о результатах технического расследования, опубликованному Межгосударственным авиационным комитетом в 2011 году, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами – недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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