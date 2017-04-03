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Политолог: Гонтарева могла бы избежать скандала, подав в отставку сейчас

13:0203.04.2017
(обновлено: 13:07 03.04.2017)
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Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, архивное фото
© РИА Новости. Евгений Котенко
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Нацбанк Украины опроверг информацию об отставке главы ведомства Валерии Гонтаревой. Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik отметил, что в последнее время деятельность Нацбанка сопровождают многочисленные коррупционные скандалы.

Нацбанк Украины опровергает информацию, что глава ведомства Валерия Гонтарева подала заявление об отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

В понедельник замглавы крупнейшей в Верховной раде фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Украины Ирина Луценко заявила, что Гонтарева написала заявление об отставке.

"Пресс-служба не подтверждает информацию об отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой. Как вы знаете, НБУ традиционно за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе правления. Сейчас все члены правления НБУ работают по плану и имеют плотный график работы", – говорится в сообщении.

Здание Национального банка Украины в Киеве
© Фото: Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
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Гонтарева ранее подчеркивала, что никогда не говорила о планах работать в Нацбанке "всю жизнь", она считает свою "миссию на этой должности полностью выполненной". Гонтарева также заявляла, что уже предложила несколько кандидатур на пост главы Нацбанка. По ее мнению, этот пост должен занять "профессионал, банкир, технократ, не политик". При этом Гонтарева подчеркивала, что окончательное решение в этом вопросе будет за президентом Украины. По словам Гонтаревой, после отставки она планирует взять паузу в работе для отдыха с семьей.

Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik отметил, что в последнее время деятельность Нацбанка Украины сопровождают многочисленные коррупционные скандалы. И на этом фоне Валерия Гонтарева на посту главы Нацбанка вызывает множество споров, причем не только на Украине.

"Существуют серьезные вопросы как у Генпрокуратуры, так и у Национального антикоррупционного бюро – нового органа государственной власти. Более того, Украина сейчас действует в рамках тех требований, которые были предъявлены Евросоюзом и другими западными партнерами относительно борьбы с коррупцией. При этом Гонтарева – одна из тех персон, которые вызывают максимум споров как между европейскими партнерами Украины, так и внутри украинской политической системы", – сказал Олег Онопко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, отставка Гонтаревой именно сейчас позволила бы ей избежать возможного скандала.

"Она (Гонтарева) за свой срок работы смогла настроить против себя ключевых акторов украинской политики. И вполне целесообразным было бы подать в отставку сейчас, так как дальнейшее ее нахождение на посту может закончиться скандалом, который подорвет ее политическую репутацию. И, возможно, в ближайшее время был бы найден более удовлетворяющий нынешнюю украинскую власть кандидат на должность главы Нацбанка. Пока говорить о том, кто бы им мог стать, рано, но, скорее всего, это была бы креатура Петра Порошенко", – считает политолог.

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