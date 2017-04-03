Политолог: Гонтарева могла бы избежать скандала, подав в отставку сейчас

Нацбанк Украины опровергает информацию, что глава ведомства Валерия Гонтарева подала заявление об отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
В понедельник замглавы крупнейшей в Верховной раде фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Украины Ирина Луценко заявила, что Гонтарева написала заявление об отставке.
"Пресс-служба не подтверждает информацию об отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой. Как вы знаете, НБУ традиционно за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе правления. Сейчас все члены правления НБУ работают по плану и имеют плотный график работы", – говорится в сообщении.
Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik отметил, что в последнее время деятельность Нацбанка Украины сопровождают многочисленные коррупционные скандалы. И на этом фоне Валерия Гонтарева на посту главы Нацбанка вызывает множество споров, причем не только на Украине.
"Существуют серьезные вопросы как у Генпрокуратуры, так и у Национального антикоррупционного бюро – нового органа государственной власти. Более того, Украина сейчас действует в рамках тех требований, которые были предъявлены Евросоюзом и другими западными партнерами относительно борьбы с коррупцией. При этом Гонтарева – одна из тех персон, которые вызывают максимум споров как между европейскими партнерами Украины, так и внутри украинской политической системы", – сказал Олег Онопко в эфире радио Sputnik.
По его мнению, отставка Гонтаревой именно сейчас позволила бы ей избежать возможного скандала.
"Она (Гонтарева) за свой срок работы смогла настроить против себя ключевых акторов украинской политики. И вполне целесообразным было бы подать в отставку сейчас, так как дальнейшее ее нахождение на посту может закончиться скандалом, который подорвет ее политическую репутацию. И, возможно, в ближайшее время был бы найден более удовлетворяющий нынешнюю украинскую власть кандидат на должность главы Нацбанка. Пока говорить о том, кто бы им мог стать, рано, но, скорее всего, это была бы креатура Петра Порошенко", – считает политолог.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!