Военный эксперт: США опасаются возможностей АПЛ "Казань"? Правильно делают

В американском издании NI субмарину "Казань" назвали "самым страшным противником флота США". Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин, это действительно уникальная АПЛ.

Атомная подлодка (АПЛ) "Казань" проекта 885М "Ясень-М", спущенная на воду в конце марта, станет настоящей "грозой" Военно-морских сил США, считает обозреватель журнала National Interest Дэйв Маджумдар.

Он убежден, что соперника, подобного "Казани", американские ВМС еще не знали. "Как только субмарина поступит на вооружение, она превратится в самого страшного противника, с которым когда-либо сталкивался наш флот", – пишет обозреватель.

Маджумдар полагает, что новая АПЛ будет применяться, прежде всего, для "охоты за американскими стратегическими атомными подлодками". "Без всякого сомнения, русские располагают достаточным опытом для создания подобных смертоносных субмарин", – резюмирует автор статьи.

"Казань" отличается от предшественниц более совершенной электронной "начинкой", улучшенной конструкцией корпуса, новыми торпедными аппаратами и модернизированными установками для запуска крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".

В субмарине полностью реализован принцип многозадачности: она может поражать цели под и над водой, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин.

"Это действительно уникальная субмарина – вторая после "Северодвинска", которая уже находится в боевом строю. Подлодка предназначена для борьбы не только с авианосными соединениями и со стратегическими многоцелевыми подводными лодками вероятного противника, но и с военными базами на приморских направлениях. Для этого у нее есть полный набор крылатых ракет, современных вооружений, есть хорошая система управления, наблюдения, обнаружения чужих субмарин и наведения и управления ракетами. Очень важным преимуществом этой подлодки является ее бесшумность – она обнаруживает противника раньше, чем он может обнаружить ее. Так что американцы правильно опасаются возможностей наших подводных лодок. Совет им только такой: не надо проводить агрессивных планов против нашей страны", – сказал Виктор Литовкин.

Вместе с тем, он отметил, что заявления о превосходстве российских вооружений всегда звучат на Западе с определенной целью.

"Когда американцы говорят о нашем вооружении в превосходной степени, то они имеют только одну цель – кого-то напугать и выбить деньги для развития собственной армии и флота", – заключил военный эксперт.

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