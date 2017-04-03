Эксперт о словах Вучича об РФ: Сербия держится доктрины "четырех опор"

Белград продолжит европейский курс, но сохранит дружбу с РФ и Китаем, заявил Александр Вучич, побеждающий в первом туре президентских выборов в Сербии. Эксперт Александр Пивоваренко в эфире радио Sputnik отметил, что сербская политика – многовекторна.

Премьер Сербии Александр Вучич, согласно предварительным результатам, побеждающий на прошедших президентских выборах, заявил, что продолжит европейский курс Белграда при сохранении дружеских отношений с Москвой и Пекином.

Ранее премьер-министр объявил в избирательном штабе о своей победе на выборах президента страны, прошедших в воскресенье. Он отметил, что выборы показали поддержку граждан проводимого им курса.

"Значительное большинство граждан Сербии выступает за продолжение процесса реформ, за продолжение европейского пути Сербии при сохранении традиционной дружбы с Россией и Китаем, за продолжение трудной работы", – подчеркнул Вучич.

По предварительным данным, Вучич набирает порядка 55-59% голосов, что обеспечит ему победу в первом туре. Всего за пост президента Сербии боролись 11 кандидатов. Никто из соперников премьера, по предварительным данным, не набирает более 14% голосов.

Научный сотрудник отдела современной истории Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко считает, что Александр Вучич, прежде всего, будет отстаивать сербские интересы.

"Наверное, не совсем корректно выделять в любой стране в Юго-Восточной Европе пророссийских и прозападных кандидатов – кандидаты там проболгарские, просербские, пропольские… Просто интересы могут в чем-то совпадать, в чем-то расходиться", – сказал Александр Пивоваренко в эфире радио Sputnik.

По его словам, сотрудничество Сербии как с ЕС, так и с Москвой и Пекином вполне вписывается во внешнеполитическую доктрину Сербии.

"Это, в общем-то, все в русле нынешней сербской внешнеполитической доктрины, которая называется – "доктрина четырех опор". Сербия считает, что может выстраивать конструктивные, рабочие отношения и с Брюсселем, и с Москвой, и с Вашингтоном, и с Пекином. Вообще сербская политика – многовекторна. Там, ко всему прочему, присутствуют и турецкие, и арабские инвестиции. То есть страна находится на, скажем так, перекрестье многих векторов", – считает эксперт.

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