Военный эксперт: у Британии нет средств борьбы с "устрашающим арсеналом" РФ

Британская The Times назвала современные российские вооружения "устрашающим арсеналом", который может представлять "большую угрозу".
Самой серьезной угрозой для британского флота газета назвала российские противокорабельные ракеты, такие как сверхзвуковая П-800 "Оникс" и гиперзвуковая "Циркон". The Times отметила также подлодки проекта "Варшавянка", которые считаются самыми тихими и незаметными в мире.
Российским зенитным ракетным комплексам (ЗРК) С-300 и С-400 уже нет равных, а С-500 будет иметь еще большую дальность действия, пишут британские журналисты.
Военный эксперт Михаил Ходаренок в эфире радио Sputnik отметил, что британские военные неспроста признают превосходство российского вооружения.
"По большому счету, все средства противодействия, которые британцы могут представить в качестве борьбы с подобным вооружением, это американские разработки: зенитно-ракетные системы "Пэтриот" и различные системы ПВО, размещенные на кораблях. Но им бороться, например, с противокорабельной ракетой П-800 "Оникс" очень трудно, поскольку ракеты способны подлетать к кораблю на очень небольшой высоте и на скорости, в два раза превышающей скорость звука – то есть в зоне поражения зенитно-ракетной системы корабля они находятся буквально считанные секунды. А ракеты типа "Циркон" будут обладать гиперзвуковой скоростью, и необходимых средств борьбы с ними пока еще нет. Поскольку ни одна зенитно-ракетная система не может бороться с крылатыми ракетами, которые движутся к цели на гиперзвуковой скорости. Что касается зенитно-ракетных систем большой дальности, к которым относятся С-300 и С-400, то их репутация уже вне сомнений. И на подходе уже система С-500, которая будет поражать космические аппараты на околоземных орбитах. А это уже совершенно новое качество для ЗРК – она будет иметь модуль противокосмической обороны", – сказал Михаил Ходаренок.
По его словам, эти аргументы будут использованы в Великобритании для увеличения военного бюджета страны.
"Как правило, такими "испугами" стараются выбить увеличение расходов на национальную оборону. Но тут надо заметить, что основной разработчик и поставщик подобных вооружений, который может на равных конкурировать с российскими вооружениями и военной техникой, это США. И британцы, конечно, будут рассчитывать именно на это", – считает военный эксперт.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!