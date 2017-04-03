Олейник о растрате средств Нацбанка Украины: там Киев - "в доле"

Руководство Нацбанка Украины заподозрили в растрате средств на миллиарды гривен. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik выразил мнение, что при нынешней украинской власти дело вряд ли будет расследовано до конца.

Руководство Национального банка Украины проверяют на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков. Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник. Он подчеркнул, что возможный ущерб может исчисляться миллиардами гривен.

Ранее сообщалось, что в помещении Нацбанка прошли обыски, в результате которых был изъят ряд документов. По данным НАБУ, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными лицами Нацбанка своим служебным положением в интересах третьих лиц.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник считает, что в деле может быть замешана вся верхушка украинской власти.

"Министр финансов – это даже не та фигура, которая управляет этим процессом. Тут полностью в курсе был президент. Дело в том, что на сотни миллиардов гривен были выделены деньги на рефинансирование по схеме "откатов". Например, по "Приватбанку" реально исчезло 150 миллиардов гривен. Это около 5 миллиардов долларов. И никто не собирается расследовать – а где эти деньги? Деньги исчезли. Они выведены за пределы страны. Государство приобрело "пустышку", и теперь будут наполнять его за счет Национального банка рефинансированием. То есть печатать деньги. Поэтому не удивительно, что курс гривны растет. И сам президент себя не обделяет. Например, Международный инвестиционный банк, связанный с президентом, "случайно" на год увеличил свои активы в два раза", — сказал Владимир Олейник в эфире радио Sputnik.

По его словам, при нынешней украинской власти дело вряд ли будет расследовано до конца.

"Национальное антикоррупционное бюро финансируется за счет американских грантов. Поэтому в Украине понимают, что рано или поздно придется отвечать – в Конгрессе США создана комиссия по расследованию коррупции в Украине в высших эшелонах власти. Но эта власть вряд ли дело доведет до ума, потому что там все "в доле". Поэтому шансы есть только у новой власти. А смена власти, безусловно, неизбежна в Украине", — отметил украинский политик.

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