Мнение: даже на фоне русофобии идея запретить в США водку выглядит нелепо

Сенаторы штата Нью-Гемпшир отклонили законопроект, предлагающий запретить продажу российской водки. Политолог Виктор Олевич в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобная инициатива только настроила население против местных властей.

Сенаторы штата Нью-Гемпшир отклонили законопроект, предлагающий запретить продажу российской водки. Такая мера должна была стать ответом на якобы вмешательство РФ в американские выборы, в котором Вашингтон бездоказательно обвиняет Москву.

Законопроект был внесен в начале января лидером демократического меньшинства в сенате штата Джеффом Вудберном. Инициатива Вудберна предполагала создание специальной комиссии, которая помимо запрета на российскую водку должна была рассмотреть отказ пенсионного фонда штата от инвестиций в связанные с РФ активы.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, законодатели штата в четверг, 30 марта, рассмотрели предложение Вудберна и отвергли его.

Политолог, американист Виктор Олевич считает, что в инициативе запретить продажу российской водки – главным образом политический подтекст.

"Конечно, для американских производителей русская водка составляет конкуренцию, но основной момент был в другом – он был политическим. Джефф Вудберн решил показать, что он – патриот Соединенных Штатов и печется об интересах страны и своих избирателей. То есть без политического подтекста здесь не обошлось. В общем-то, именно поэтому это предложение и провалилось. Жители штата не купились на дешевую псевдо-патриотическую инициативу, и их отношение к представителям законодательного собрания стало еще жестче. Люди стали говорить, что вместо того, чтобы решать экономические проблемы региона, представители заксобрания занимаются ерундой, бессмысленными инициативами. И это вызывает только дополнительное раздражение у населения", – сказал Виктор Олевич в эфире радио Sputnik.

Он обратил внимание, что инициатива Вудберна не нашла поддержки даже на фоне антироссийской истерии в США.

"Надо отметить, что даже на фоне русофобской истерики, которая развернулась в США, на фоне того, что происходит в Вашингтоне, многие посчитали эти действия одиозными, нелепыми и во многом бессмысленными. И в данном случае Вудберн получил определенную известность за пределами своего штата, но это не положительная слава", – сказал политолог.

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