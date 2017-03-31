Политолог: Киев из-за Евровидения завел себя в очень специфическую ловушку

В Киеве заявили, что не пойдут на уступки и не разрешат российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой въезд в страну. Политолог Дмитрий Абзалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Украина сильно дискредитирует конкурс.

Украина не пойдет на уступки российской конкурсантке "Евровидения-2017" Юлии Самойловой, которой СБУ запретила въезд в страну, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

"Никакие уступки, формальные или неформальные, не обсуждаются. Мы говорим о выполнении закона. Если закон нарушен, то мы не можем говорить о каких-либо шагах", – сказал Климкин, отвечая на вопрос журналиста, не стоит ли позволить Самойловой участвовать в "Евровидении" из-за возможного бойкота конкурса другими странами.

Ранее глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре официально уведомила власти Украины, что несколько стран могут отказаться от участия в конкурсе из-за решения СБУ запретить въезд в страну российской конкурсантке.

При этом Делентре отметила, что запрет "негативно скажется на международной репутации Украины", и не исключила, что в будущем Киев отстранят от мероприятий союза.

Юлия Самойлова в этом году должна была представлять Россию на "Евровидении", однако СБУ запретила ей въезд на Украину на три года из-за выступления в Крыму.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что сложившаяся ситуация может сильно ударить по "Евровидению" и Европейскому вещательному союзу.

"Это такой ящик Пандоры. Удар может быть нанесен и по экономическому благосостоянию Европейского вещательного союза, и, что самое важное, по его деполитизированной составляющей. Заметим, то в последнее время политизацией конкурса занимается исключительно одна сторона – украинская: вспомним и знаменитый приезд Верки Сердючки, и выступление предыдущей конкурсантки, которое было посвящено фактически депортации. А вообще-то конкурс про неполитические песни. Это не индексация политического влияния. С этой точки зрения Украина очень сильно дискредитирует саму структуру", – сказал Дмитрий Абзалов.

Он напомнил, что Киев очень хотел провести конкурс и показать свой "европейский статус". А теперь ему будет очень трудно выйти из ситуации, сохранив лицо.

"Украина сама упрашивала "Евровидение", чтобы у нее не забирали конкурс из-за проблем с обеспечением безопасности. Считалось, что Украина может показать свой европейский статус. В итоге она завела себя в очень специфическую ловушку. Если бы не было выступления главы СБУ, если бы не было внесения российской конкурсантки Самойловой в стоп-листы, Украина спокойно могла бы провести "Евровидение" без каких-либо проблем. Но в нынешней ситуации ей будет очень сложно сохранить лицо", – считает Дмитрий Абзалов.

По его мнению, Киев в последнее время постоянно создает себе проблемы, которых вполне можно было бы избежать.

"Это решение (о запрете на въезд Самойловой) продиктовало исключительно недальновидностью и слабостью политического поля Украины. Можно даже сказать, что это в ряду целой серии ошибок и "отстреливания себе ног". Это вообще очень характерно для последних нескольких месяцев, начиная от блокады Донбасса, и заканчивая вопросами "Евровидения". Это рукотворные проблемы, их вполне можно было избежать", – заключил Дмитрий Абзалов.

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