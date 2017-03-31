Политолог о НАТО на Балканах: если террористов нет, их можно придумать

НАТО на Балканах борется с терроризмом, в частности, с угрозой, исходящей от иностранных бойцов, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Политолог Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что НАТО скрывает свою истинную роль в регионе.

Роль, которую НАТО играет на Балканах, связана, в том числе, с борьбой с терроризмом, в частности, с угрозой, исходящей от иностранных бойцов, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Присутствие НАТО, в том числе, на Балканах связано с борьбой с терроризмом. Потому что стабильные Балканы важны для того, чтобы бороться с угрозой, исходящей от иностранных бойцов", – сказал Столтенберг журналистам перед заседанием глав МИД стран-членов альянса.

Он отметил, что "недавно посещал Боснию и Герцеговину и Косово и рад видеть, насколько они сконцентрированы на противостоянии угрозе иностранных бойцов".

Профессор Академии социального управления, политолог Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что НАТО пытается любыми способами оправдать свое присутствие в регионе.

"Я думаю, если хорошо поискать, всегда можно найти каких-нибудь террористов. А если их нет, их можно просто придумать. Если посмотреть, что значит борьба с терроризмом? Вводится некий контингент, который начинает работать, потом он расширяется, создается военная база, эта военная база закрепляется и остается в стране как опорная точка для решения каких-то дальнейших планов. То есть им нужно каким-то образом оправдать свое появление там (на Балканах), и вот придумали борьбу с терроризмом или, как они это называют, с "иностранными бойцами". На самом деле просто идет эскалация напряженности", – сказал Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik.

При этом, как отметил политолог, сложно судить, кого именно имел в виду генсек НАТО, говоря об "иностранных бойцах".

"Под "иностранными бойцами" он (Йенс Столтенберг), прежде всего, наверное, должен подразумевать террористов, игиловцев* и им подобных. Но что на самом деле скрывается за этим выражением в кавычках – можно только догадываться. Главное, чтобы это опять все не перешло в русло русофобии", – заключил Анатолий Петренко.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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