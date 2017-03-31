Политолог: США положили международное право на полку и заставили рухлядью

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила на призыв в американском сенате отозвать лицензию у телеканала в США. Политолог Алексей Мухин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американские политики сами ставят себя в двоякую ситуацию.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала призыв отозвать лицензию у телеканала в США.

"В сенате договорились до того, что RT и Sputnik вдвоем подрывают веру американцев в их собственные СМИ. Даже не знаю, что удивительнее: вера сенаторов в наши безграничные возможности или отсутствие веры в осознанный выбор своего народа", – приводит слова Симоньян сайт RT.

Телеканал отмечает, что ранее на слушаниях в комитете по разведке сената США о якобы имевшем место "влиянии России" на президентские выборы прозвучало предложение отозвать лицензию на вещание у RT.

Кроме того, вице-председатель комитета Марк Уорнер, не приведя конкретных доказательств, заявил, что Россия пыталась вмешаться в демократический процесс страны и для этих целей якобы использовала "дезинформационную кампанию в социальных сетях". По словам Уорнера, в ключевых американских штатах, среди которых Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, якобы распространялись фейковые новости.

Россия неоднократно опровергала сообщения о причастности к попыткам оказать влияние на выборы в США. Как заявляет Москва, подобные обвинения являются безосновательными.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио Sputnik прокомментировал предложение американских сенаторов отозвать лицензию у российского канала.

"Американские сенаторы и конгрессмены добиваются звания британских ученых. Они с таким увлечением сейчас занялись поиском внешнего врага, что забыли про то, что демократия развивается благодаря институтам. Подобного рода изыскания и высказывания девальвируют значение конгресса в целом. Думаю, что в ближайшее время американцы сделают определенные выводы на этот счет", – сказал Алексей Мухин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, американские политики сами ставят себя в двоякую ситуацию.

"Технически это (отзыв лицензии на вещание) возможно, но как это соотносится со свободой слова, не знаю. Американские власти пытаются пилить сук, на котором сидят. Ведь попытка запрета или сам запрет RT и Sputnik лишь подогреет к ним интерес. Так устроено любое общество: если власти что-то запрещают, к этому начинают испытывать паталогический интерес – слушать, смотреть любыми способами", – сказал Алексей Мухин.

При этом о соблюдении каких-то норм международного права говорить не приходится, отметил политолог.

"Каждая страна на своей территории регулирует все на свое усмотрение. Есть, конечно, международное право, но США уже давно положили его на дальнюю полку и заставили его всякой рухлядью", – заключил политолог.

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