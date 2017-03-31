Политик о прекращении огня в Донбассе: Киев "выдыхается" в плане вооружений

Лидер Украины Петр Порошенко поручил Генштабу прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля. Создатель движения "Донецкая республика" Андрей Пургин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев решил перейти к позиционной войне, и просто взял передышку.

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение Генштабу и министру обороны прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в Twitter.

При этом сам Порошенко, который находится с рабочим визитом на Мальте, высказал сомнение в том, что ополченцы будут соблюдать достигнутую договоренность о перемирии.

В среду, 29 марта, контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля.

Со своей стороны, ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что намерены придерживаться объявленного режима тишины.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко подчеркнул, что ополченцы и сейчас не открывают ответный огонь и придерживаются Минских соглашений. Вместе с тем Марочко отметил, что после достигнутой в среду договоренности ситуация в Донбассе обострилась и выросло число обстрелов со стороны украинских силовиков.

Общественно-политический деятель, создатель движения "Донецкая республика" Андрей Пургин считает, что Киев решил перейти к позиционной войне в Донбассе.

"Украина попыталась "нахрапом съесть" нейтральную зону, и также "нахрапом" начать оттеснять донбасских военных. Но так как это не получилось, решили перейти к некой позиционной борьбе. То есть "навал" с элементами мягкого "отжима" не прошел, и все перешло в позиционную войну. А это в принципе позволяет на некоторое время снизить интенсивность боевых действий и сделать вид, что Киев хочет мира. На самом деле все больше похоже на очередную передышку", – сказал Андрей Пургин в эфире радио Sputnik.

По его словам, сегодня ВСУ находятся в непростом положении, и это может изменить ситуацию в Донбассе.

"Сейчас Украина выдыхается в плане вооружений, боеприпасы нужно покупать, а покупать не за что, используют советские, которые рано или поздно закончатся. Поэтому есть надежда на то, что кризис "придавит" Украину, и ее вооруженные силы не будут финансироваться в достаточном объеме", – сказал Андрей Пургин.

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