Американист: Флинн "попал под паровоз" антироссийской истерии

Антироссийская кампания в США набирает обороты. Так американист Владимир Васильев прокомментировал в эфире радио Sputnik согласие экс-помощника президента США Майкла Флинна ответить на вопросы о связях с РФ в обмен на защиту от уголовных обвинений.

Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн готов дать показания ФБР и конгрессу в обмен на иммунитет от уголовного преследования, сообщает газета The Wall Street Journal cо ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Флинн заявил ФБР, что готов говорить с агентами о "российском влиянии" на выборы в США, уточняет газета. Позднее эту информацию подтвердил адвокат бывшего советника Роберт Келнер, который отметил, что его клиент "может немало рассказать".

Майкл Флинн ушел в отставку после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.

Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев считает, что давление, которое оказывается сейчас на экс-советника президента США, является частью масштабной кампании против нормализации американо-российских отношений.

"В Америке набирает обороты кампания, связанная с оценкой масштабов якобы влияния России на американские президентские выборы. Вчера в сенате, в специальном комитете по разведке уже прошли первые слушания на эту тему. Демократы придают этим слушаниям очень большое значение. Несколько дней назад они даже выступили с проектом резолюции, согласно которому по итогам слушаний возможно будет объявить, что это предполагаемое вмешательство было актом кибервойны. И под этот "паровоз" попал Флинн, который оказался самым "слабым звеном" и которого обвиняют фактически в государственной измене. Как вы понимаете, это все влечет очень серьезные последствия для всего комплекса российско-американских отношений. Получается, что любого рода контакты, любого рода прогресс в этих отношениях могут быть приравнены чуть ли не к акту государственной измены", – сказал Владимир Васильев в эфире радио Sputnik.

По его словам, противники президента Дональда Трампа используют сейчас любую возможность, чтобы создать трудности для действующей администрации США. В том числе они используют и промахи самой администрации.

"С Флинном поступили очень нехорошо. С ним поступил, может быть, нехорошо (вице-президент США Майкл) Пенс. И Флинн, конечно, имеет зуб на (президента Дональда) Трампа. И это заявление адвоката Флинна, на которое ссылается The Wall Street Journal, может быть понято и в том смысле, что Флинн может отомстить администрации (президента США). И сказать что-то такое, что будет способствовать нагнетанию истерии. А может быть, Флинн таким образом хочет вернуться в большую политику. Это тоже возможно. В любом случае сенатский комитет по разведке уже дал понять, что эти расследования будут чуть ли не основным событием на Капитолийском холме в ближайшие несколько месяцев. То есть, это такая стратегия, направленная на то, чтобы парализовать администрацию Трампа – и она пока только набирает обороты", – полагает Владимир Васильев.

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