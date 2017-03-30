Олейник: Украину доводят до "экономического суицида"

Украинские радикалы пикетируют отделение российского VS Bank во Львове. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik выразил мнение, что радикалы, по сути, блокируют не столько российские банки, сколько экономику собственной страны.

Радикалы пикетируют главное отделение VS Bank (украинской "внучки" Сбербанка) во Львове, требуя прекратить деятельность российских банков на Украине, сообщает в четверг украинское издание zaxid.net.

По данным издания, более 40 человек принесли к банку небольшой гроб, завернутый в российский флаг, который поставили у входа в здание. Они также установили два похоронных венка. Участники акции обмотали цепью вход и перила учреждения и зажгли дымовую шашку красного цвета. Помещение обклеили наклейками с антироссийскими лозунгами.

"Участники акции называют себя активным студенчеством без принадлежности к конкретным организаций, а это событие – исключительно мирной акцией", – пишет zaxid.net.

По словам одного из организаторов акции Святослава Островского, пикетирующие хотят объяснить обществу, что российский бизнес якобы "выступает соучастником войны в Украине". По его мнению, "сотрудники, хотя и не виноваты, но присоединяются к этому преступлению".

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник считает, что украинские радикалы блокируют, по сути, не столько российские банки, сколько экономику собственной страны.

"Это политика экономического суицида. Потому что и так тяжело в экономике, с пополнением бюджета проблемы. Они и блокаду устроили, от чего недополучили много миллиардов, около 100 тысяч украинцев окажутся безработными. Причем полные экономические потери еще не просчитаны до конца. Банки – это еще один удар. Потому что дочерние российские банки получали финансирование из России. Фактически они блокируют экономику Украины", – сказал Владимир Олейник в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в целом сегодня на Украине складывается непростая ситуация.

"На мой взгляд, Украина сейчас находится в стадии полураспада как государство. Верховенства права не существует, сегодня применить силу могут любые националистические батальоны: надо взорвать энергетические коммуникации, ведущие к Крыму – взорвали, надо перекрыть дороги – нет проблем, надо сегодня блокировать работу банков – пожалуйста. Реально (президент Украины Петр) Порошенко сегодня сидит, но не управляет", – отметил Владимир Олейник.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.