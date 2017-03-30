Олейник: Украину доводят до "экономического суицида"

Радикалы пикетируют главное отделение VS Bank (украинской "внучки" Сбербанка) во Львове, требуя прекратить деятельность российских банков на Украине, сообщает в четверг украинское издание zaxid.net.
По данным издания, более 40 человек принесли к банку небольшой гроб, завернутый в российский флаг, который поставили у входа в здание. Они также установили два похоронных венка. Участники акции обмотали цепью вход и перила учреждения и зажгли дымовую шашку красного цвета. Помещение обклеили наклейками с антироссийскими лозунгами.
"Участники акции называют себя активным студенчеством без принадлежности к конкретным организаций, а это событие – исключительно мирной акцией", – пишет zaxid.net.
По словам одного из организаторов акции Святослава Островского, пикетирующие хотят объяснить обществу, что российский бизнес якобы "выступает соучастником войны в Украине". По его мнению, "сотрудники, хотя и не виноваты, но присоединяются к этому преступлению".
Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.
Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник считает, что украинские радикалы блокируют, по сути, не столько российские банки, сколько экономику собственной страны.
"Это политика экономического суицида. Потому что и так тяжело в экономике, с пополнением бюджета проблемы. Они и блокаду устроили, от чего недополучили много миллиардов, около 100 тысяч украинцев окажутся безработными. Причем полные экономические потери еще не просчитаны до конца. Банки – это еще один удар. Потому что дочерние российские банки получали финансирование из России. Фактически они блокируют экономику Украины", – сказал Владимир Олейник в эфире радио Sputnik.
По его мнению, в целом сегодня на Украине складывается непростая ситуация.
"На мой взгляд, Украина сейчас находится в стадии полураспада как государство. Верховенства права не существует, сегодня применить силу могут любые националистические батальоны: надо взорвать энергетические коммуникации, ведущие к Крыму – взорвали, надо перекрыть дороги – нет проблем, надо сегодня блокировать работу банков – пожалуйста. Реально (президент Украины Петр) Порошенко сегодня сидит, но не управляет", – отметил Владимир Олейник.
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