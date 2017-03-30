Мнение: Яценюка на Украине слушают, смеются и не воспринимают всерьез

В Раде предложили ввести уголовную ответственность за сотрудничество с местными властями в Крыму и Донбассе. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik обратил внимание, что данное предложение внесено фракцией экс-премьера Арсения Яценюка.

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект "О запрете коллаборационизма". Согласно тексту законопроекта, предложенного депутатом "Народного фронта" экс-премьера Арсения Яценюка Игорем Лапиным, предлагается ввести уголовную ответственность за любые формы сотрудничества граждан с местными властями в Крыму и в неподконтрольных Киеву районах Донбасса.

Под сотрудничеством при этом подразумевается не только личное участие в работе органов власти, но и получение документов, которые не признаются на территории Украины, и все виды экономической деятельности.

Формами коллаборационизма в законопроекте также называется участие в выборах, митингах и референдумах, организованных в Крыму и Донбассе, если их организовала не украинская власть. А также публичные призывы к сотрудничеству с Россией в Крыму и с самопровозглашенными ДНР, ЛНР.

Наказанием за нарушение закона, под которое подпадает подавляющее число жителей Донбасса и Крыма, предусмотрено лишения свободы сроком до 15 лет.

Оппоненты "Народного фронта" в Раде из "Оппозиционного блока" считают, что данная инициатива носит предвыборный характер. Однако они не исключают, что законопроект все же будет принят.

Политолог Владимир Киреев считает, что подобными инициативами киевские власти все дальше отталкивают от Украины жителей Донбасса.

"Понятно, что закон этот популистский и исполнять его никто не собирается. Однако киевские политики тем самым бесповоротно и окончательно отталкивают от себя жителей этих регионов", – сказал Владимир Киреев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, лидеры "Народного фронта" хотят набрать политические очки и пытаются перетянуть на свою сторону националистически настроенных украинцев.

"Чего авторы законопроекта хотят добиться? Я думаю, это все для внутреннего потребления. Как мы знаем, сейчас идет накал политической борьбы, националисты повышают свой политический вес в обществе. И блок Яценюка хочет понравиться радикальным националистам. Мы знаем, что у него сейчас антирейтинг. Это попытки как-то удержаться, ухватившись за националистическую аудиторию", – полагает политолог.

Однако вряд ли это увенчается успехом, считает Владимир Киреев.

"Хотя непонятно, о какой вообще электоральной перспективе Яценюка может идти речь, весь его блок совершенно провальный. Конечно, на Украине есть много людей, которые опьянены пропагандой, может, кто-то и скажет: "молодцы". Но я думаю, что украинские граждане, даже агрессивно настроенные по отношению к жителям Донбасса, считающие их предателями, злодеями, относятся к Яценюку как к просто популистскому политику – слушают, смеются, но не считают его заявления серьезными", – заключил политолог.

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