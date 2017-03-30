Политолог: Иран "бьет первым", предупреждая агрессию со стороны США

Министр обороны Ирана заявил, что США следует покинуть Персидский залив и не создавать неудобств странам региона. Политолог Сергей Судаков в эфире радио Sputnik отметил, что Иран укрепляет свои позиции и "начинает поднимать голову".

Министр обороны Ирана Хосейн Дехган посоветовал США покинуть Персидский залив и не докучать странам региона, передает агентство Mehr.

"Что американцы делают в Персидском заливе? Им стоит покинуть район, чтобы не создавать неудобств странам региона", – приводит агентство слова министра.

"Разве приемлемо, чтобы вооруженный грабитель входил в чей-то дом, ожидая, что перед ним разложат красный коврик? Это одна из дикостей современности", – отметил он.

Политолог, американист, кандидат политических наук, профессор Академии военных наук Сергей Судаков в эфире радио Sputnik отметил, что положение Ирана в регионе в последнее время значительно укрепилось.

"Мы видим, что Иран начал чувствовать себя гораздо лучше, комфортнее, чем, например год, два, три или четыре года назад. И это не только касается экономических факторов и его сближения, например, с Китаем или с Российской Федерацией. Иран получил от РФ очень хорошие комплексы защиты, С-300. Контакты у нас хорошие, а отношения достаточно партнерские. Мы видим также, что Иран входит в коалицию в сирийском конфликте и достаточно успешно действует совместно с сирийскими правительственными войсками. Иран укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке, начинает поднимать голову", – сказал Сергей Судаков.

По его мнению, заявление иранского министра – своего рода предупреждение Вашингтону.

"Президент США Дональд Трамп назвал Иран террористическим государством номер один. Это очень весомое обвинение, которое нужно доказать. Иран прекрасно понимает, что США могут пойти даже на самые резкие шаги, вплоть до военных. Именно поэтому министр обороны Ирана предупреждает какие-либо агрессивные выпады и заявления со стороны США, начинает "бить первым"", – отметил политолог.

Иран, по словам Сергея Судакова, дает понять Вашингтону, чтобы тот оценил свою готовность идти на конфликт.

"Он говорит одну простую вещь: США должны убраться с наших земель, земель наших предков, и в Персидском заливе, который они сейчас занимают и выкачивают оттуда все природные ресурсы, им не место. По большому счету, за этой риторикой стоит очень хлесткий удар по дипломатии США. Что означает, что если США будут вести такую политику и далее называть Иран террористическим государством, то это приведет неминуемо к жесткому, не холодному, а горячему конфликту. И что руководство США должно оценить свои силы, возможности и желания идти на такой конфликт", – отметил политолог.

При этом, добавил он, все понимают, что военный конфликт Ирана и США будет иметь катастрофические последствия, и не только для региона.

"Надо понимать одну простую вещь: США могут сколько угодно угрожать Ирану, но война с Ираном будет очень печальной для всех. Это полностью дестабилизирует весь Ближний Восток, это будет колоссальный раскол, это будет та война, которую нельзя будет сравнить ни с войной в Афганистане, ни в Ираке", – заключил Сергей Судаков.

Отношения США и Ирана с приходом администрации Дональда Трампа существенно накалились. Американский президент заявлял, в частности, что не будет так же добр по отношению к ближневосточной стране, как его предшественник Барак Обама. Новый глава Белого дома критически относится к ядерному соглашению с Тегераном, достигнутому "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) в 2015 году. Согласно документу, СБ ООН снимет с Ирана экономические и финансовые санкции в обмен на подтверждение мирного характера ядерной программы страны.

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