Эксперт: в Европе поняли – с "Северным потоком-2" тянуть уже нельзя

Еврокомиссия обратилась к странам ЕС с призывом поддержать "Северный поток-2", передает агентство Рейтер.
Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что ЕК намерена обратиться к европейским странам за разрешением начать переговоры с Россией по согласованию работ.
Главный эксперт аналитического агентства "ФинЭк" Михаил Беляев считает, что Еврокомиссия проявила здравый подход к ситуации.
"Под давлением санкционных обстоятельств и прочих вещей, которые затруднили обмен товарами и услугами с Россией, прежде всего, в области энергетики, было, наконец, принято это решение. И, на мой взгляд, оно вполне здравое, вполне естественное. Понятно, что тянуть уже ни в коем случае нельзя, надо принимать решение, без всяких проволочек", – сказал Михаил Беляев в эфире радио Sputnik.
По его мнению, к подобным решениям европейцев, прежде всего, толкают обстоятельства, складывающиеся в экономической сфере.
"На мой взгляд, происходит отрезвление Европы. И они (европейцы) предпринимают реалистичный подход к решению насущных проблем – больше реальной жизни, меньше политиканства. Это даже не столько шаг в сторону России, сколько понимание того, как надо вести себя в предлагаемых экономических обстоятельствах. И понятно, что в этих обстоятельствах Европа не может обойтись без России – хочет она того или не хочет, вне зависимости от того, лежит ли к этому у нее душа. Это экономика, там чувств не так много, а есть реалии, и реалии достаточно жесткие", – отметил эксперт.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев ранее оценил капитальные затраты на "Северный поток-2" в 8 млрд евро. При этом он не исключил, что с учетом заимствований эта сумма может достичь 9,9 млрд евро.
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