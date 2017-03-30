Эксперт: в Европе поняли – с "Северным потоком-2" тянуть уже нельзя

Еврокомиссия призвала страны ЕС поддержать "Северный поток-2", сообщают СМИ. Эксперт Михаил Беляев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что складывающиеся реалии стимулируют европейских чиновников к подобным действиям.

Еврокомиссия обратилась к странам ЕС с призывом поддержать "Северный поток-2", передает агентство Рейтер.

В распоряжении датской газеты Politiken оказался документ, в котором Еврокомиссия предлагает государствам-членам ЕС оценить проект газопровода. По мнению ЕК, строительство не может быть запущено в условиях "правового вакуума".

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что ЕК намерена обратиться к европейским странам за разрешением начать переговоры с Россией по согласованию работ.

Главный эксперт аналитического агентства "ФинЭк" Михаил Беляев считает, что Еврокомиссия проявила здравый подход к ситуации.

"Под давлением санкционных обстоятельств и прочих вещей, которые затруднили обмен товарами и услугами с Россией, прежде всего, в области энергетики, было, наконец, принято это решение. И, на мой взгляд, оно вполне здравое, вполне естественное. Понятно, что тянуть уже ни в коем случае нельзя, надо принимать решение, без всяких проволочек", – сказал Михаил Беляев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, к подобным решениям европейцев, прежде всего, толкают обстоятельства, складывающиеся в экономической сфере.

"На мой взгляд, происходит отрезвление Европы. И они (европейцы) предпринимают реалистичный подход к решению насущных проблем – больше реальной жизни, меньше политиканства. Это даже не столько шаг в сторону России, сколько понимание того, как надо вести себя в предлагаемых экономических обстоятельствах. И понятно, что в этих обстоятельствах Европа не может обойтись без России – хочет она того или не хочет, вне зависимости от того, лежит ли к этому у нее душа. Это экономика, там чувств не так много, а есть реалии, и реалии достаточно жесткие", – отметил эксперт.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев ранее оценил капитальные затраты на "Северный поток-2" в 8 млрд евро. При этом он не исключил, что с учетом заимствований эта сумма может достичь 9,9 млрд евро.

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