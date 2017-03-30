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Мнение: WADA в отношении РФ действует по принципу "слово дал, слово забрал"

11:2930.03.2017
(обновлено: 11:32 30.03.2017)
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Крэйг Риди, архивное фото
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
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Всемирное антидопинговое агентство работает над восстановлением РУСАДА, заявил глава WADA Крейг Риди. Политолог Николай Шлямин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что эти слова – лишь для прессы.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ежедневно работает над восстановлением Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил глава WADA Крейг Риди.

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© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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"Мы работаем каждый день для приведения РУСАДА в соответствие кодексу. Мы должны повторно аккредитовать лаборатории, так что остается еще много работы", – цитирует Риди AFP. При этом он добавил, что воодушевлен заявлениями президента РФ Владимира Путина о борьбе с допингом в России.

Президент РФ в начале марта заявил, что российская "система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать". Кроме того, глава государства призвал прислушаться к результатам расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Независимая комиссия WADA под руководством Макларена в 2016 году по итогам расследования заявила о существовании в России государственной системы для манипуляций с допинг-пробами спортсменов. Российские власти отрицают данные утверждения. В ноябре 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано несоответствующим кодексу WADA.

Политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что спорт стал инструментом давления.

"Со времен окончания Второй мировой войны спорт больших достижений стал очень удобным инструментом для того, чтобы проявлять отношение стран друг к другу. А последняя Олимпиада была достаточно ярким примером, который показал, что давление на Россию может оказываться любым способом, в том числе с помощью различных допинговых скандалов", – сказал Николай Шлямин в эфире радио Sputnik.

Он выразил сомнение, что заявления главы WADA приведут к подвижкам.

"Если мы вспомним все моменты, когда западные страны бы воодушевлялись событиями в России или словами, сказанными в России, то история пошла бы совсем по-другому. Мы приветствуем какие-то инициативы со стороны Запада, а когда доходит до сути дела, то действует принцип "слово дал, слово забрал". Произносятся какие-то позитивные слова для прессы, а когда доходит до дела, все становится диаметрально противоположно", – отметил политолог.

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