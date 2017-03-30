Аналитик: Киеву не стоит рассчитывать на помощь США в получении транша МВФ

Источник в МВФ назвал дату заседания фонда по новому траншу Украине в размере 1 млрд долларов. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik напомнил, что деньги выделяются под жесткие условия, которые Киев до конца так и не выполнил.

Заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ), на котором будет обсуждаться выделение очередного транша Украине в размере 1 млрд долларов, состоится 3 апреля, сообщил в четверг РИА Новости источник в фонде, который сослался на документ, разосланный членам совета директоров.

Вместе с тем пока в публичном графике заседания совета директоров изменения не внесены. В повестке дня до сих пор числится лишь обсуждение экономической ситуации в Сан-Марино.

Ранее совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования страны. Новая дата совета директоров не сообщалась.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 млрд долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 млрд долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина рассчитывает получить от МВФ еще около 5,4 млрд долларов.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, что выделению транша МВФ Украине может помешать внутренняя ситуация в стране.

"С одной стороны, все-таки выполняются условия по постепенному сокращению социальных расходов. Но еще есть пункты, связанные с прозрачностью финансовых потоков и борьбой с коррупцией, которые не выполняются. Кроме того, во-первых, все эти кредиты возвратные, их нужно в любом случае возвращать с процентами. А во-вторых, они даются под жесткие условия, которые бьют, прежде всего, по малоимущему населению", – сказал Станислав Бышок в эфире радио Sputnik.

Он считает, что на решение МВФ о выделении кредита Украине могли бы повлиять США. Однако в нынешних условиях это вряд ли возможно.

"США играют в МВФ первую скрипку. В принципе, я думаю, что финансовую помощь могут выделить. Другое дело, что в США сейчас с меньшим трепетом относятся к Украине, чем при предыдущей администрации. Как таковых особых лоббистов монетарной поддержки Украины там сейчас нет", – полагает Станислав Бышок.

По его мнению, 1 млрд долларов – незначительная сумма для Украины, но есть определенное "но".

"Здесь двоякая ситуация. С одной стороны – есть определенная символическая ценность в этом миллиарде. Ведь на Украине считают, что любые деньги, которые приходят от МВФ, падают с неба, их не нужно будет потом отдавать, и они сделают украинцам жизнь проще. Хотя на самом деле это не так. С другой стороны – есть коррупционная составляющая. Никто не отменяет ситуации, что если этот миллиард будет выделен, то какая-то его часть будет разворована", – заключил аналитик.

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