Американист: миф о вмешательстве РФ в выборы был заготовлен пять лет назад

В конгрессе США прозвучал первый устный доклад по поводу якобы вмешательства России в американские выборы. Политолог Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik рассказал, почему авторов мифа о вмешательстве РФ не смущает отсутствие доказательств.

В американском конгрессе представлен первый устный доклад о ходе расследования предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США в 2016 году. Председатель специального сенатского комитета по разведке Ричард Бэрр сообщил, что эксперты уже изучили значительную часть из тысяч страниц секретной документации. В то же время, по его словам, расследование находится на начальной стадии и делать какие-то выводы на данном этапе "было бы безумием".

По словам политолога, американиста Михаила Синельникова-Оришака, созданный американской прессой и руководством Демпартии миф о якобы вмешательстве России в выборы уже начал жить собственной жизнью вне зависимости от конкретных фактов.

"Уже сделаны тысячи заявлений различными серьезными дядями – точнее, дядями, которые пытаются выглядеть серьезными. Издания, которые пытаются казаться солидными, написали тысячи статей. Было столько передач, такой накал… И после этого – ничего не найти, все так и сойдет на нет? Не сойдет. Эта история уже зажила своей собственной жизнью", – сказал Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik.

По его мнению, создателей мифа о вмешательстве России в американские выборы нисколько не смутит отсутствие доказательств в пользу их версии.

"Будет как в старом анекдоте: "то ли он ограбил, то ли его ограбили, в общем – история темная". Для выводов против России не будет никаких оснований, но они все равно останутся при своей уверенности, что Россия в любом случае как-то вмешивалась в выборы – просто, дескать, не хватило доказательств. Миф уже родился", – отметил Михаил Синельников-Оришак.

Политолог склоняется к мнению, что в данном случае речь идет о "стандартной заготовке" Демпартии.

"Демократы этот миф о "вмешательстве России" ведь и раньше пытались запустить. Мало кто помнит, что перед вторыми выборами Обамы The New York Times писала про Митта Ромни (кандидат в президенты США на выборах 2012 года от Республиканской партии, – ред.), что его сын, дескать, ездит в Москву и ведет здесь какие-то тайные переговоры, а русские пытаются вмешаться и склоняют республиканцев на свою сторону. Но тогда это все после выборов заглохло, потому что Обама победил. А сейчас победил Трамп – и все это раскручивается на всю катушку", – считает Михаил Синельников-Оришак.

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