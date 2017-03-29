США
29.0329 марта19:51МСК
USD57.02+0.09
EUR61.53-0.28
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Экономист: Украине ничего не остается, кроме как платить по долгу перед РФ

19:0929.03.2017
(обновлено: 19:12 29.03.2017)
0222242
Высокий суд Лондона
© Flickr/ Jiong Sheng
Минфин России расценил решение суда Лондона по долгу Украины перед РФ на $3 млрд как окончательное. Экономист Павел Нефидов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что вариант "у нас нет денег, и мы не будем платить" в данном случае не сыграет.

Минфин России расценил решение Высокого суда Лондона как окончательное и обязывающее Украину выплатить Москве долг по евробондам на 3 млрд долларов, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства.

Высокий суд правосудия Англии
© AFP 2017/ Daniel Leal-Olivas
Юрист о суде в Лондоне по долгу Украины перед РФ: Киев – в сложной ситуации

В среду Высокий суд Лондона принял решение рассматривать дело о долге Украины перед Россией в ускоренном порядке. Как отметили в Минфине, суд признал, что у Киева нет каких-либо подлежащих рассмотрению аргументов, которые доказывали бы отсутствие долга по еврооблигациям или необоснованность требования о его уплате, а значит, нет необходимости в полномасштабном судебном разбирательстве с прениями сторон.

Вместе с тем Минфин отмечает, что Киев уже заявил о намерении оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.

Генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов считает, что у Киева нет весомых аргументов, чтобы оспорить данное решение.

"У Киева есть аргументы, но они очень слабые, и они все относятся не к разделу права, а к политической апелляции. Понятно, что значительная часть финансовых транзакций на Украине сейчас как раз и проходят в политической плоскости. Ни Всемирный банк, ни ЕБРР, ни другие финансовые международные институты никогда бы не кредитовали страну ни с такими финансовыми показателями, ни с таким уровнем политической нестабильности. Тем не менее, она получает эти финансовые вливания, поэтому надежда правительства Украины и Нацбанка в том, что этот аргумент может еще раз каким-то магическим образом сыграть", – сказал Павел Нефидов в эфире радио Sputnik.

По его словам, принцип "у нас нет денег" в данном случае не сработает.

"Украине ничего не остается, кроме как платить. В противном случае это будет такой кейс, который вообще перекроет любые перспективы перед другими кредиторами – как возможными, так и текущими. Надеюсь, что ума хватит, чтобы исполнить решение международного суда. Конечно, будет попытка затянуть время. Сейчас она как раз и просматривается. Но вариант, что "у нас нет денег, и мы не платим" – здесь не будет играть. Но я не исключаю такого варианта, что какая-то из международных структур предоставит деньги, чтобы расплатиться. Ведь Украина постоянно занимает в одном месте, чтобы расплатиться в другом. Это такой сквозняк, который никак не касается реальной экономики", – отметил Павел Нефидов.

Публичные слушания по иску Украины против Российской Федерации в Международном суде ООН в Гааге, Нидерладны. 6 марта 2017
© AFP 2017/ ANP/ Bas Czerwinski
Эксперт об иске Украины против России: обвинения – "полусумасшедшие"

Суверенные еврооблигации Украины на три миллиарда долларов были размещены в пользу России на нерыночных условиях в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим бумагам. Позже украинская сторона предложила Москве реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена