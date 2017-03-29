Экономист: Украине ничего не остается, кроме как платить по долгу перед РФ

Минфин России расценил решение суда Лондона по долгу Украины перед РФ на $3 млрд как окончательное. Экономист Павел Нефидов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что вариант "у нас нет денег, и мы не будем платить" в данном случае не сыграет.

Минфин России расценил решение Высокого суда Лондона как окончательное и обязывающее Украину выплатить Москве долг по евробондам на 3 млрд долларов, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства.

В среду Высокий суд Лондона принял решение рассматривать дело о долге Украины перед Россией в ускоренном порядке. Как отметили в Минфине, суд признал, что у Киева нет каких-либо подлежащих рассмотрению аргументов, которые доказывали бы отсутствие долга по еврооблигациям или необоснованность требования о его уплате, а значит, нет необходимости в полномасштабном судебном разбирательстве с прениями сторон.

Вместе с тем Минфин отмечает, что Киев уже заявил о намерении оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.

Генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов считает, что у Киева нет весомых аргументов, чтобы оспорить данное решение.

"У Киева есть аргументы, но они очень слабые, и они все относятся не к разделу права, а к политической апелляции. Понятно, что значительная часть финансовых транзакций на Украине сейчас как раз и проходят в политической плоскости. Ни Всемирный банк, ни ЕБРР, ни другие финансовые международные институты никогда бы не кредитовали страну ни с такими финансовыми показателями, ни с таким уровнем политической нестабильности. Тем не менее, она получает эти финансовые вливания, поэтому надежда правительства Украины и Нацбанка в том, что этот аргумент может еще раз каким-то магическим образом сыграть", – сказал Павел Нефидов в эфире радио Sputnik.

По его словам, принцип "у нас нет денег" в данном случае не сработает.

"Украине ничего не остается, кроме как платить. В противном случае это будет такой кейс, который вообще перекроет любые перспективы перед другими кредиторами – как возможными, так и текущими. Надеюсь, что ума хватит, чтобы исполнить решение международного суда. Конечно, будет попытка затянуть время. Сейчас она как раз и просматривается. Но вариант, что "у нас нет денег, и мы не платим" – здесь не будет играть. Но я не исключаю такого варианта, что какая-то из международных структур предоставит деньги, чтобы расплатиться. Ведь Украина постоянно занимает в одном месте, чтобы расплатиться в другом. Это такой сквозняк, который никак не касается реальной экономики", – отметил Павел Нефидов.

Суверенные еврооблигации Украины на три миллиарда долларов были размещены в пользу России на нерыночных условиях в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим бумагам. Позже украинская сторона предложила Москве реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.

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