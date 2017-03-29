Сенатор: слова посла Испании на Украине об РФ – дипломатическое хулиганство

Слова посла Испании в Киеве Херардо Бугайо Оттоне о России и Минских соглашениях являются "работой в рамках информационной войны". Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал сенатор Олег Морозов.

В МИД прокомментировали высказывания посла Испании в Киеве о России и Минских соглашениях по урегулированию ситуации на Украине.

Несколько дней назад на заседании пресс-клуба "Дипломаты без галстуков", организованном агентством "Укринформ", посол Испании в Киеве Херардо Бугайо Оттоне назвал идиотами сограждан, которые поехали воевать в Донбасс на стороне ополченцев. "Я их называю идиотами не просто так, чтобы употребить такие нецензурные слова. А они на самом деле таковыми являются", – приводил "Укринформ" слова дипломата. Кроме того, он заявил, что президент России ведет страну по пути Советского Союза.

МИД РФ назвал подобные высказывания недопустимыми.

"Полагаем, что, сделав безапелляционные и предвзятые заявления, представитель Испании в Киеве не только вышел далеко за рамки своего официального статуса, но и противопоставил себя официальной позиции руководства собственной страны", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Со своей стороны председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина назвала высказывания испанского посла провокацией и сообщила, что попросит ООН дать им публичную оценку.

"На наш взгляд, это провокация, которой должна быть дана соответствующая оценка крупнейших международных институтов. Поэтому со своей стороны мы намерены обратиться в ООН с просьбой дать свою публичную оценку словам посла Испании", – заявила Сутормина РИА Новости.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире радио Sputnik отметил, что для дипломата подобные высказывания выглядят недостойно.

"На мой взгляд, это такое политическое или дипломатическое хулиганство. Потому что послу, тем более в третьей стране, говорить что-либо о руководителе другого государства – это по канонам этики дипломатии недостойно. И не случайно его осадил и собственный МИД. Это проявление не только дипломатического бескультурья, но и политической работы на ведущуюся информационную войну, где "позволено все". Где можно оскорблять руководителя другой державы и думать, что тебе ничего не будет за это", – сказал Олег Морозов.

По его мнению, российской стороне не стоит заострять на этом внимание.

"В общем, ничего такого страшного не произошло, кроме того, что "двойка" – испанскому послу, "тройка" – испанскому МИД, который посылает его на работу. А нам только остается сказать "собака гавкает, а караван идет"", – заключил сенатор.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!