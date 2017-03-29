Мнение: вокруг Евровидения началась фаза серьезной кулуарной дипломатии

В Европейском вещательном союзе не исключают, что Украину могут лишить права проведения "Евровидения-2017" из-за ситуации с российской участницей. Музыкальный критик Артур Гаспарян в эфире радио Sputnik отметил, что EBU решил психологически надавить на Киев.

Европейский вещательный союз (EBU) не исключает, что отстранит Украину от участия в "Евровидении-2017", если ситуация с кандидатом от России не разрешится до конца следующей недели. Об этом заявила глава EBU Ингрид Делтенре в интервью швейцарскому изданию Blick.

"Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что "Евровидение" используют в политических играх", – сказала она.Делтенре отметила, что песенный конкурс – не для "настраивания людей против друг друга", и пригрозила ввести санкции против Украины.

Глава EBU сообщила, что сейчас она ведет переговоры с президентом страны Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом для поиска "мирного решения", поскольку только они могут отменить запрет Самойловой на въезд или сделать так, чтобы он начал действовать после выступления российской певицы.

В этом году Россию на "Евровидении" должна представлять Юлия Самойлова с песней о Flame Is Burning. Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года из-за ее выступления в Крыму.

Музыкальный критик Артур Гаспарян в эфире радио Sputnik выразил мнение, что началась фаза серьезной кулуарной дипломатии.

"Пока не было никаких официальных заявлений со стороны EBU. Это мнение, высказанное одним из директоров Европейского вещательного союза в газетном интервью. Насколько я понимаю ситуацию, сейчас идет некая фаза серьезной кулуарной дипломатии. Европейский вещательный союз пытается все-таки склонить Украину к приемлемому, прежде всего, для Европейского вещательного союза, решению, потому что он не заинтересован в неучастии России в конкурсе "Евровидение". Потому, что Россия представляет для "Евровидения" большой рынок, большую зрительскую аудиторию. Это вопрос и рейтингов, и рекламных доходов и т. д., и т. п.", – сказал Артур Гаспарян в эфире радио Sputnik.

По его мнению, заявление главы EBU – элемент психологического давления на Украину.

"Конечно, им (EBU) вся эта ситуация совершенно неприятна – то, что это несчастное "Евровидение" оказалось меж двух славянских огней. Я так понимаю, что это просто элемент некого психологического давления на Украину, чтобы, наконец, эта конфликтная ситуация, возникшая с Юлией Самойловой, была решена наиболее безболезненным способом", – отметил музыкальный критик.

Он отметил, что пока рано говорить о том, какие санкции могут быть применены в данном случае в отношении Украины.

"Я пока не очень понимаю, какие могут быть санкции, потому что отменять проведение "Евровидения" в Киеве сейчас было бы поздно. Это же не просто так, это же не цыганский табор – взял и переехал с одного места на другое. Это серьезная многомесячная подготовка к проведению конкурса, и так оперативно перенести его с одного места на другое технически даже не представляется возможным. Остается только смотреть, как будет дальше развиваться ситуация", – заключил Артур Гаспарян.

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