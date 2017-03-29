США
29.0329 марта19:53МСК
USD57.02+0.09
EUR61.53-0.28
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: вокруг Евровидения началась фаза серьезной кулуарной дипломатии

17:4829.03.2017
(обновлено: 17:52 29.03.2017)
03590
Церемония жеребьевки конкурса Евровидение 2017 в Киеве
© AFP 2017/ Sergei Supinsky
В Европейском вещательном союзе не исключают, что Украину могут лишить права проведения "Евровидения-2017" из-за ситуации с российской участницей. Музыкальный критик Артур Гаспарян в эфире радио Sputnik отметил, что EBU решил психологически надавить на Киев.

Европейский вещательный союз (EBU) не исключает, что отстранит Украину от участия в "Евровидении-2017", если ситуация с кандидатом от России не разрешится до конца следующей недели. Об этом заявила глава EBU Ингрид Делтенре в интервью швейцарскому изданию Blick.

Эмблема конкурса Евровидение-2017
© Фото: EBU/UA:PBC
Вещатели сделали выбор: Украину могут лишить "Евровидения"
"Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что "Евровидение" используют в политических играх", – сказала она.
Делтенре отметила, что песенный конкурс – не для "настраивания людей против друг друга", и пригрозила ввести санкции против Украины.

Глава EBU сообщила, что сейчас она ведет переговоры с президентом страны Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом для поиска "мирного решения", поскольку только они могут отменить запрет Самойловой на въезд или сделать так, чтобы он начал действовать после выступления российской певицы.

В этом году Россию на "Евровидении" должна представлять Юлия Самойлова с песней о Flame Is Burning. Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года из-за ее выступления в Крыму.

Музыкальный критик Артур Гаспарян в эфире радио Sputnik выразил мнение, что началась фаза серьезной кулуарной дипломатии.

"Пока не было никаких официальных заявлений со стороны EBU. Это мнение, высказанное одним из директоров Европейского вещательного союза в газетном интервью. Насколько я понимаю ситуацию, сейчас идет некая фаза серьезной кулуарной дипломатии. Европейский вещательный союз пытается все-таки склонить Украину к приемлемому, прежде всего, для Европейского вещательного союза, решению, потому что он не заинтересован в неучастии России в конкурсе "Евровидение". Потому, что Россия представляет для "Евровидения" большой рынок, большую зрительскую аудиторию. Это вопрос и рейтингов, и рекламных доходов и т. д., и т. п.", – сказал Артур Гаспарян в эфире радио Sputnik.

По его мнению, заявление главы EBU – элемент психологического давления на Украину.

"Конечно, им (EBU) вся эта ситуация совершенно неприятна – то, что это несчастное "Евровидение" оказалось меж двух славянских огней. Я так понимаю, что это просто элемент некого психологического давления на Украину, чтобы, наконец, эта конфликтная ситуация, возникшая с Юлией Самойловой, была решена наиболее безболезненным способом", – отметил музыкальный критик.

Он отметил, что пока рано говорить о том, какие санкции могут быть применены в данном случае в отношении Украины.

"Я пока не очень понимаю, какие могут быть санкции, потому что отменять проведение "Евровидения" в Киеве сейчас было бы поздно. Это же не просто так, это же не цыганский табор – взял и переехал с одного места на другое. Это серьезная многомесячная подготовка к проведению конкурса, и так оперативно перенести его с одного места на другое технически даже не представляется возможным. Остается только смотреть, как будет дальше развиваться ситуация", – заключил Артур Гаспарян.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена