Мнение: поляки знают, кто вел обстрел в Луцке – в "след РФ" они не верят

МВД Украины и СБУ усмотрели "российский след" в деле об обстреле консульства Польши в украинском Луцке. Директор центра "Российско-польского диалога и согласия" Юрий Бондаренко в эфире радио Sputnik назвал подобные утверждения "бредом".

Советник президента Польши по международным делам Кшиштоф Щерский призвал подождать результатов расследования, прежде чем заявлять о "российском следе" в деле об обстреле консульства в украинском Луцке.

Неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генконсульства Польши в городе Луцк Волынской области Украины. По предварительным данным правоохранителей, здание обстреляли из гранатомета, жертв и пострадавших нет. Открыто уголовное дело по статье "теракт".

В МИД Польши после этого был вызван украинский посол Андрей Дещица, который заявил, что "Россия заинтересована в том, чтобы поддержка Украины на Западе со стороны Польши была меньше" и "из-за этого эта провокация". Украинские МВД и СБУ также усмотрели в произошедшем "российский след".

А глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в свою очередь, комментируя инцидент, напомнил о сложных отношениях между Украиной и Россией. "Без сомнения, это – провокация. Вопрос следующий: кто и с какой целью? Мы знаем контекст, существует агрессия России против Украины", – заявил Солох журналистам. При этом он добавил, что о виновных в обстреле консульства "можно будет сказать после получения более детальной информации".

Президент Украины Петр Порошенко, со своей стороны, обсудил нападение на консульство с польским президентом Анджеем Дудой и предложил привлечь к расследованию польских специалистов.

Директор центра "Российско-польского диалога и согласия" Юрий Бондаренко считает, что обстрел польского консульства – дело рук украинских националистов.

"Что они могут иного сказать после (заявлений о том), что среди тех, кто строил баррикады, цементировал Сбербанк на Украине, якобы были замечены члены нашего правительства. Это бред, что бы ни случилось, все равно будут виноваты Путин и Россия. Причем в Польше в эти сказки уже никто не верит. Официальные лица в Польше стараются прямо не комментировать заявления украинских официальных лиц относительно "российского следа". А простые поляки, тем более, не верят в это, они очень жестко осуждают бандеровцев, всем понятно, кто вел обстрел", – сказал Юрий Бондаренко в эфире радио Sputnik.

Что касается возможной ответной акции со стороны польских националистов, то, как полагает эксперт, это вряд ли выльется во что-то серьезное.

"Польские националисты – крутые только в комментариях, в жизни, в реальности все кончается пшиком. Только если они соберутся в количестве, превышающем десяток тысяч человек, тогда что-то возможно. Они все игрушечные. Вообще, на мой взгляд, в Европе они (националисты) все ненастоящие", – считает Юрий Бондаренко.

В целом же, по его мнению, ждать объективного расследования инцидента не стоит.

"Никого они не найдут. Разве они нашли тех, кто рисовал фашистские знаки в Бабьем Яру? Нет. Хотя, конечно, они "найдут", например, забытое удостоверение ГРУ, брошенный гранатомет, на котором написано – "сделано в России". Это все они "найдут", тут у меня сомнений нет. Но человека, конечно, не найдут. Потому что те, кто ищет, и те, кого должны найти – это все одна группа людей. Я думаю, подобные провокации будут повторяться, здесь не все подчинено логике, есть множество иррациональных моментов", – заключил эксперт.

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