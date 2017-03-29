Военный эксперт: в Черном море нарастает напряженность

Черноморский флот России провел ракетные стрельбы в Крыму. Военный эксперт Константин Сивков в эфире радио Sputnik не исключил, что НАТО может попытаться развязать в регионе локальные конфликты. И РФ должна демонстрировать боеготовность.

Ракетные корабли и катера крымской военно-морской базы Черноморского флота (ЧФ) России приступили к учениям. Они ведут ракетные стрельбы по надводным и воздушным целям, сообщил в среду журналистам начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Он пояснил, что в ходе маневров военные "подтверждают готовность к выполнению задач в море одиночным кораблем". "Экипажи уже отработали организацию стоянки на незащищенном рейде, провели учения по противовоздушной обороне", – сказал Трухачев.

Боевые упражнения одновременно выполняют ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", малый ракетный корабль "Мираж" и ракетный катер "Р-239".

По плану учений, корабли провели стрельбы зенитно-ракетными и артиллерийскими комплексами. В отдельных эпизодах также были задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24М и противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 морской авиации ЧФ.

Член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в эфире радио Sputnik отметил, что Россия просто не может не реагировать на усиление НАТО в регионе.

"Такие учения, которые проводятся в акватории Черного моря, объяснить можно одним – в этом районе сегодня нарастает военная напряженность. Активно действует НАТО, в зоне черноморских проливов и в самом Черном море регулярно проводятся учения сил флота НАТО, на территории Румынии и Болгарии развертываются системы ПРО, которая является не столько противоракетной, сколько ударной. Все это не может не вызывать озабоченности нашего руководства", – сказал Константин Сивков в эфире радио Sputnik.

Он не исключает, что страны НАТО могут пойти на локальные конфликты с Россией. И в данном случае РФ необходимо продемонстрировать свою боеспособность.

"В нынешних условиях, когда Россия располагает мощным ядерным потенциалом, а возможности его нейтрализовать у США и НАТО нет, на прямой военный конфликт с Россией они не пойдут. Они ведь не самоубийцы. Но конфликты локального характера в отдельных регионах, не выходящих до рубежа применения ядерного оружия, они легко могут развернуть. И вот для того, чтобы сдерживать развертывание таких конфликтов, наши силы и демонстрируют свою боеспособность", – отметил военный эксперт.

В целом же, по его мнению, регион Черного моря стал сегодня зоной наибольшей конфликтности.

"И в этом нет ничего удивительного: конфликт на Украине не разрешен, юго-западное стратегическое направление является кратчайшим направлением для удара по всем объектам России, рядом располагается Грузия, которая имеет неразрешенные территориальные споры с Абхазией и Южной Осетией, там же рядом находится Нагорный Карабах, там же находится воюющая Сирия… То есть это зона исключительно высокой напряженности", – заключил Константин Сивков.

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