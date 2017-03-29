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Юрист о суде в Лондоне по долгу Украины перед РФ: Киев – в сложной ситуации

14:4329.03.2017
(обновлено: 19:54 30.03.2017)
6219072
Высокий суд правосудия Англии
© AFP 2017/ Daniel Leal-Olivas
Суд Лондона принял решение рассмотреть дело по долгу Украины перед Россией в ускоренном порядке, тем самым удовлетворив ходатайство РФ. Юрист Дмитрий Лабин в эфире радио Sputnik назвал это положительным фактором для последующего рассмотрения дела.

Высокий суд Лондона рассмотрит дело о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 млрд долларов в ускоренном порядке. Как передает корреспондент РИА Новости, такое решение огласил судья Уильям Блэр.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Как объяснял российский Минфин, Москва исходила из того, что у Киева нет реальных шансов оспорить требование о выплате долга по облигациям.

В Минэкономразвития расценили решение Лондона как прецедент для защиты интересов России и пообещали тщательно его изучить. Во Внешэкономбанке согласились, что оно положительное для Москвы, однако отметили, что процесс вряд ли будет быстрым. В свою очередь юрист, представлявший одну из сторон конфликта, сообщил журналистам, что дальнейшие слушания могут занять от шести до девяти месяцев.

Между тем Киев намерен до 8 апреля представить Высокому суду возражения и дополнительные материалы по делу. Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что страна продолжит отстаивать свою позицию.

Адвокат, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин считает решение суда Лондона положительным фактором для последующего рассмотрения дела.

"Хотя, конечно, сам процесс еще не завершен, еще требуется рассмотреть дело по существу. Но, безусловно, удовлетворение российского ходатайства, во-первых, ускорит решение вопроса. Во-вторых, это показывает, что вопрос не обладает той сложностью, для решения которой необходимо проводить полное разбирательство, включая прения сторон. С самого начала было очевидно: есть долг, есть обязательство и есть нарушение этого обязательства – вернуть долг. Поэтому можно по-разному расценивать природу возникновения этой задолженности, но есть факт, зафиксированный и представленный российской стороной – передача денежных средств и просроченное обязательство вернуть эти денежные средства", – сказал Дмитрий Лабин в эфире радио Sputnik.

Он считает, что в данном случае никакими политическими методами Киеву не удастся склонить суд на свою сторону. 

"Украина может выдвигать различного рода комментарии на такого рода решение судей. Но все-таки Лондонский суд славится своей беспристрастностью и независимостью. Мало что может повлиять на его решение, особенно политически. Поэтому говорить они могут что угодно, но Украина оказалась в очень сложной экономической ситуации", – отметил юрист.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 млрд долларов были размещены в пользу России в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по ценным бумагам. Позже Киев предложил Москве реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения Украина не сделала, поэтому исход дела определяет суд.

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Комментарии
4 пользователя оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Serg.ham
У любого адекватного судьи должно быть по этому делу всего 2 вопроса: - долг обслуживали? - Обслуживали. - А почему обслуживали?
18:15
29.03.2017
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Анатолий МацкоSerg.ham
Serg.ham, Офигеть, как ты прав!
03:46
30.03.2017
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