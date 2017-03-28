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Мнение: показания Кушнера в сенате о "связях с РФ" укрепят позиции Трампа

19:5928.03.2017
(обновлено: 20:03 28.03.2017)
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Джаред Кушнер - старший советник президента США Дональда Трампа
© AP Photo/ Saul Loeb
Зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер готов ответить на вопросы сената о "связях с РФ". Американист Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это может постепенно снять градус истерии вокруг контактов администрации Трампа.

Кремль не был в курсе встречи руководства ВЭБа с главой Kushner Companies, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что эта встреча – обычный бизнес.

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В понедельник газета New York Times написала, что американские сенаторы, ведущие расследование о "российских связях" президента США Дональда Трампа, заинтересовались информацией СМИ, утверждающих, что его зять и близкий советник Кушнер в декабре прошлого года провел встречу с главой Внешэкономбанка Сергеем Горьковым.

Ранее стало известно, что Кушнер и экс-советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн в декабре прошлого года встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком в нью-йоркской башне Trump Tower. Пресс-служба ВЭБа заявила, что встречи руководства банка в течение 2016 года с рядом представителей крупнейших банков и деловых кругов США, в том числе Кушнером, проходили в формате презентации инвестиционных инструментов (road show) по новой стратегии развития госкорпорации.

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Во вторник телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Джаред Кушнер намерен выступить перед комитетом сената по разведке в связи с расследованием "российских связей" Трампа.

Американские телеканалы со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в "связях с Россией", которые, по их утверждению, могли привести к победе Трампа на выборах. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.

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Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что позиции у Джареда Кушнера достаточно сильные.

"Любые контакты можно интерпретировать многообразно. Так как Кушнер ничего не скрывает и напрямую готов ответить на вопросы сенатского комитета, я думаю, что у него сильные позиции. И, скорее всего, ему скрывать нечего, он будет отвечать на вопросы максимально подробно, чтобы не оставить почвы для каких-либо инсинуаций и возможных интерпретаций его встреч в политическом поле, а не в экономическом, на что он сейчас делает акцент. Он говорит, что все встречи носили бизнес-ориентированный характер", – сказал Григорий Ярыгин.

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По его мнению, показания Кушнера могут сыграть на руку Дональду Трампу.

"Мне кажется, он будет говорить, что и он, и Трамп всегда ориентировались на бизнес-подходы. Скорее всего, он будет говорить о преемственности своих действий, что они не будут спонтанными, что они не будут политически ангажированными, о том, что "клан Трампа" имеет прагматичную ориентацию на ведение дел, в том числе в политике. И это может укрепить позиции Трампа и постепенно снять градус политической медиаистерии, которая связана с контактами администрации Трампа с представителями других стран", – считает эксперт.

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