Мнение: показания Кушнера в сенате о "связях с РФ" укрепят позиции Трампа

Зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер готов ответить на вопросы сената о "связях с РФ". Американист Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это может постепенно снять градус истерии вокруг контактов администрации Трампа.

Кремль не был в курсе встречи руководства ВЭБа с главой Kushner Companies, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что эта встреча – обычный бизнес.

В понедельник газета New York Times написала, что американские сенаторы, ведущие расследование о "российских связях" президента США Дональда Трампа, заинтересовались информацией СМИ, утверждающих, что его зять и близкий советник Кушнер в декабре прошлого года провел встречу с главой Внешэкономбанка Сергеем Горьковым.

Ранее стало известно, что Кушнер и экс-советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн в декабре прошлого года встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком в нью-йоркской башне Trump Tower. Пресс-служба ВЭБа заявила, что встречи руководства банка в течение 2016 года с рядом представителей крупнейших банков и деловых кругов США, в том числе Кушнером, проходили в формате презентации инвестиционных инструментов (road show) по новой стратегии развития госкорпорации.

Во вторник телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Джаред Кушнер намерен выступить перед комитетом сената по разведке в связи с расследованием "российских связей" Трампа.

Американские телеканалы со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в "связях с Россией", которые, по их утверждению, могли привести к победе Трампа на выборах. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что позиции у Джареда Кушнера достаточно сильные.

"Любые контакты можно интерпретировать многообразно. Так как Кушнер ничего не скрывает и напрямую готов ответить на вопросы сенатского комитета, я думаю, что у него сильные позиции. И, скорее всего, ему скрывать нечего, он будет отвечать на вопросы максимально подробно, чтобы не оставить почвы для каких-либо инсинуаций и возможных интерпретаций его встреч в политическом поле, а не в экономическом, на что он сейчас делает акцент. Он говорит, что все встречи носили бизнес-ориентированный характер", – сказал Григорий Ярыгин.

По его мнению, показания Кушнера могут сыграть на руку Дональду Трампу.

"Мне кажется, он будет говорить, что и он, и Трамп всегда ориентировались на бизнес-подходы. Скорее всего, он будет говорить о преемственности своих действий, что они не будут спонтанными, что они не будут политически ангажированными, о том, что "клан Трампа" имеет прагматичную ориентацию на ведение дел, в том числе в политике. И это может укрепить позиции Трампа и постепенно снять градус политической медиаистерии, которая связана с контактами администрации Трампа с представителями других стран", – считает эксперт.

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