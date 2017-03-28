Аналитик: в возможной продаже "Лукойлом" части АЗС "нет ничего страшного"

"Лукойл" намерен продать треть своих российских АЗС, сообщает источник в компании. Аналитик Дмитрий Лукашов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что компания решила оптимизировать свой розничный бизнес.

"Лукойл" намерен продать треть своих АЗС из-за низкой рентабельности; в числе покупателей рассматриваются и иностранные инвесторы, рассказал РИА Новости источник в компании.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Лукойл" намерен продать часть своих автозаправок. Сейчас сеть компании в России включает 2,5 тысячи АЗС.

""Лукойл" не будет продавать свои АЗС с дисконтом, компания рассматривает только долгосрочных инвесторов. Поэтому мы, в том числе, будем рассматривать предложения китайских и ближневосточных инвесторов", – отметил собеседник агентства.

По его словам, сейчас розничный рынок в России не приносит доходов из-за неблагоприятной экономической ситуации и роста акцизов на бензин.

В пресс-службе "Лукойла" комментировать сообщения о продаже АЗС отказались.

Ранее президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов рассказал, что доходы компании в 2017 году могут сократиться на 40-50 млрд рублей. По его словам, в условиях повышения акцизов компания сознательно не поднимает цены на бензин, поскольку потребители не готовы к этому.

Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов в эфире радио Sputnik особо отметил, что "Лукойл" – это частная, а не государственная компания.

""Лукойл" – это на 100% частная компания, которая более свободна в своих решениях о продаже какой-то части бизнеса, в том числе российского. Думаю, что, скорее всего, купить какие-то фонды могут иностранные компании, потому что 700 АЗС – крупная сделка, которая требует солидной суммы. Вряд ли российские инвесторы заинтересуются таким объемом. Хотя все может быть", – сказал Дмитрий Лукашов.

По его словам, продажа бензина в РФ приносит компании меньший доход, чем в других странах.

"У "Лукойла" больше пяти тысяч заправок. Из них где-то половина – в России, остальные – в других странах, включая США и Европу. Но примерно 45% нефтепродуктов он продает России, а 55% – в другие страны. И с этих 45% он получает всего 10% выручки. То есть продажа бензина (в России) приносит меньший доход, чем в других странах. Из-за этого общая рентабельность сбытового бизнеса в прошлом году составила около 2%. Поэтому если сократить российский сегмент, то можно больше продавать на Западе", – отметил аналитик.

По его мнению, на потребителях возможная продажа заправок "Лукойла" вряд ли скажется.

"За этим (повышением цен) следит ФАС, то есть такие решения принимаются на государственном уровне. Я лично надеюсь, что сильно дорожать он (бензин) не будет. Вообще я считаю, что (в продаже АЗС) нет ничего страшного, просто частная компания решила оптимизировать свой розничный бизнес. И эти заправки не закрываются, а просто появятся другие собственники", – заключил Дмитрий Лукашов.

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