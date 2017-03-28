США
29.0329 марта00:23МСК
USD56.94-0.09
EUR61.81-0.15
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Аналитик: в возможной продаже "Лукойлом" части АЗС "нет ничего страшного"

18:3328.03.2017
(обновлено: 19:56 28.03.2017)
037246
Заправка Лукойл. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
"Лукойл" намерен продать треть своих российских АЗС, сообщает источник в компании. Аналитик Дмитрий Лукашов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что компания решила оптимизировать свой розничный бизнес.

"Лукойл" намерен продать треть своих АЗС из-за низкой рентабельности; в числе покупателей рассматриваются и иностранные инвесторы, рассказал РИА Новости источник в компании.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Лукойл" намерен продать часть своих автозаправок. Сейчас сеть компании в России включает 2,5 тысячи АЗС.

""Лукойл" не будет продавать свои АЗС с дисконтом, компания рассматривает только долгосрочных инвесторов. Поэтому мы, в том числе, будем рассматривать предложения китайских и ближневосточных инвесторов", – отметил собеседник агентства.

По его словам, сейчас розничный рынок в России не приносит доходов из-за неблагоприятной экономической ситуации и роста акцизов на бензин.

В пресс-службе "Лукойла" комментировать сообщения о продаже АЗС отказались.

Ранее президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов рассказал, что доходы компании в 2017 году могут сократиться на 40-50 млрд рублей. По его словам, в условиях повышения акцизов компания сознательно не поднимает цены на бензин, поскольку потребители не готовы к этому.

Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов в эфире радио Sputnik особо отметил, что "Лукойл" – это частная, а не государственная компания.  

""Лукойл" – это на 100% частная компания, которая более свободна в своих решениях о продаже какой-то части бизнеса, в том числе российского. Думаю, что, скорее всего, купить какие-то фонды могут иностранные компании, потому что 700 АЗС – крупная сделка, которая требует солидной суммы. Вряд ли российские инвесторы заинтересуются таким объемом. Хотя все может быть", – сказал Дмитрий Лукашов.

По его словам, продажа бензина в РФ приносит компании меньший доход, чем в других странах.   

"У "Лукойла" больше пяти тысяч заправок. Из них где-то половина – в России, остальные – в других странах, включая США и Европу. Но примерно 45% нефтепродуктов он продает России, а 55% – в другие страны. И с этих 45% он получает всего 10% выручки. То есть продажа бензина (в России) приносит меньший доход, чем в других странах. Из-за этого общая рентабельность сбытового бизнеса в прошлом году составила около 2%. Поэтому если сократить российский сегмент, то можно больше продавать на Западе", – отметил аналитик.

По его мнению, на потребителях возможная продажа заправок "Лукойла" вряд ли скажется.

"За этим (повышением цен) следит ФАС, то есть такие решения принимаются на государственном уровне. Я лично надеюсь, что сильно дорожать он (бензин) не будет. Вообще я считаю, что (в продаже АЗС) нет ничего страшного, просто частная компания решила оптимизировать свой розничный бизнес. И эти заправки не закрываются, а просто появятся другие собственники", – заключил Дмитрий Лукашов.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена