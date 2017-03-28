Политолог: российскому бизнесу на Украине становится все опаснее

Радикалы в Киеве начали блокировать российские магазины. В Кремле заявили, что Россия не будет отвечать зеркально. Политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что проблема кроется в неспособности киевской власти нормализовать ситуацию.

Москва не будет отвечать зеркально на блокировку магазинов российских компаний на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По сообщениям СМИ, радикалы в Киеве начали блокировать российские магазины "Спортмастер" и Gloria Jeans. В минувшие выходные участники батальона "Азов" провели демонстрации вблизи торговых центров.

"Конечно, не может идти и речи о том, чтобы Россия действовала какими-то варварскими методами, как это происходит на Украине, подвергая опасности права частных собственников", – сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия никогда не нарушала международные договоренности и обязательства. По его словам, "очень легко потерять реноме страны, которая обеспечивает комфортные условия для инвесторов", и на то, чтобы его восстановить, потом потребуются десятки лет.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik назвал блокирование российских магазинов политической акцией.

"Думаю, украинские власти обеспокоены ситуацией, но проблема заключается в том, что раз выпустив радикалов на улицу, они (Киев) потеряли возможность их силового подавления. Если кто-то блокирует магазин, то это уже не экономика, а политическая акция, бандитизм. Далеко идущие экономические последствия наступили для Украины уже давно. Идет гражданская война, инвестиции в страну не приходят. И эта акция, по сути, призвана продемонстрировать полную беспомощность украинской власти", – сказал Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в данном случае вся проблема в неспособности киевской власти нормализовать ситуацию в стране.

"(Президент Украины Петр) Порошенко ищет выход в политической сфере: вот здесь возглавлю блокаду, попытаюсь таким образом вырвать у оппонентов "оружие". Но проблема в критической слабости украинской власти. В свое время для того, чтобы свергнуть (Виктора) Януковича, были полностью разрушены административные и силовые структуры, а на улицы выпущены бандиты, которые стали новой властью. И эти бандиты не собираются отдавать власть", – считает политолог.

Он не исключил, что российский бизнес может полностью уйти из Украины.

"Присутствие российского бизнеса на Украине в последнее время сокращалось, и оно будет сокращаться. Если раньше еще можно было ожидать, что когда-нибудь все успокоится, все утрясется, пересидим плохие времена, а потом все будет хорошо, то сейчас речь идет уже о том, что завтра у тебя могут сжечь магазин, штурмом взять отделение банка и т.д. Надо принимать меры по обеспечению безопасности", – заключил Ростислав Ищенко.

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