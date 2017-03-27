Политолог: ядерное разоружение пытаются регулировать некомпетентные страны

В ООН началась конференция по запрету ядерного оружия. Политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik обратил внимание, что в конференции не участвуют ядерные державы.

Почти 40 стран не будут участвовать в конференции по выработке конвенции о запрещении ядерного оружия, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Конференция по выработке конвенции о полном запрещении ядерного оружия началась в ООН в понедельник. Инициатором такого международного соглашения выступил ряд стран, не обладающих подобным оружием. Перед открытием постпреды США, Великобритании и Франции выступили с заявлениями против проведения подобной конференции. Представители РФ и Китая при этом не присутствовали, однако они также не принимают участия в переговорах.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что инициаторами данной конференции выступили страны, не обладающие ядерным оружием.

"В мире сейчас все больше и больше популизма, и все больше инициатив выдвигается международными организациями, международными субъектами, акторами, которые не очень разбираются в вопросе, который пытаются регулировать. К сожалению, некомпетентность в международной политике все больше нарастает", – сказал Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik.

По его словам, полное ядерное разоружение – весьма спорный вопрос.

"Здесь то же самое – страны, которые не участвовали в ядерном сдерживании, которые не понимают, что мировая архитектура уже более 50 лет не подвержена глобальным войнам именно благодаря ядерному сдерживанию, теперь пытаются в этот процесс вмешаться. Пользуясь при этом абстрактными лозунгами, что мир без ядерного оружия лучше. Но это не такой простой вопрос, как им кажется", – сказал политолог.

Он отметил, что от участия в конференции отказались все постоянные члены Совбеза ООН, однако в вопросе ядерного разоружения больше всего критики обычно звучит в адрес РФ.

"Это элемент политики давления, попытка создания из Москвы международного "пугала". Не участвуют ни США, ни Франция, ни Англия, ни Китай, но комментарии, в основном, идут относительно Москвы. Да, Россия не откажется, но зато она говорит об этом честно и открыто, не играя в популистские международные лозунги. Ядерное оружие обеспечивает безопасность нашей страны, мы не откажемся от него, поэтому и ни в каких переговорах участвовать не будем", – заключил Дмитрий Солонников.

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