Евродепутат: я был удивлен, увидев, чем реально занимается армия РФ в Сирии

Посетив Сирию, европейские депутаты смогли по-новому для себя взглянуть как на ситуацию в этой стране, так и на работу западных СМИ. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал член делегации, депутат Европарламента Яромир Кохличек.

Российские и европейские депутаты, в том числе председатель ПАСЕ Педро Аграмунт Фонт де Мора, совершили визит в Сирию. "Происходящие здесь события в реальности сильно отличаются от сообщений европейских и чешских СМИ", – рассказал в интервью Sputnik-Чехия член делегации, депутат Европарламента Яромир Кохличек. Интервью прозвучало также в эфире радио Sputnik.

"Одной из главных задач поездки была встреча с (президентом Сирии) Башаром Асадом. Совместно с депутатами из Государственной думы РФ мы хотели обсудить с сирийским президентом предложения дальнейших действий, направленных на мирное урегулирование конфликта. Второй нашей задачей было посещение Алеппо. Мне еще никогда не приходилось видеть до такой степени разрушенного города. Когда мы осматривали разрушенные ЛЭП и распределительные станции, я понял, что никогда еще не встречался с тем, чтобы у такого огромного города возникали такие большие проблемы с обеспечением водой и электроэнергией. Я сильно удивился, когда узнал, что в таких сильно разрушенных частях города как восточная часть Алеппо уже начали работать школы. Мы посетили школу, которая, несмотря на значительные разрушения, работает уже полтора месяца. Нам сообщили, что всего в Алеппо таких школ 36", – рассказал Яромир Кохличек.

Депутат отметил, что ему на месте удалось ознакомиться с тем, чем на самом деле занимаются российские военные в Сирии.

"Я с большим вниманием наблюдал за тем, как российская армия выполняет две задачи, о которых нам рассказали. Первая – поддержка с воздуха. Некоторые из наших коллег по несколько раз спрашивали, участвует ли российская армия непосредственно в боевых действиях, на что им неоднократно отвечали, что боевые действия ведет сирийская армия. Российская армия, во-первых, обеспечивает поддержку с воздуха, и, во-вторых, оказывает гуманитарную помощь. Это меня очень удивило, поскольку в странах ЕС об этом совсем ничего не говорят! Часть российской армии занимается исключительно гуманитарной деятельностью. При этом она старается также содействовать завершению боевых действий совместно с некоторыми боевиками, которые находятся между сирийской армией и различными повстанческими группировками", – сказал Яромир Кохличек.

Депутат Европарламента отметил, что европейские СМИ практически ничего не говорят и о помощи, которую получают сирийцы не только от России, но также, например, и от Белоруссии, Казахстана и Сербии.

"Гуманитарные акции российской армии прекрасно подготовлены. Я думаю, это стоит того, чтобы об этом рассказать! И стоит упомянуть ужасающий масштаб разрушений в некоторых частях Алеппо. Это посещение школы в восточной части Алеппо, когда вы видите разбитые здания вокруг, а посреди них в разрушенной школе уже учатся дети… И опять же – российская армия раздает детям еду. В качестве помощи из России дети также получили школьные принадлежности. Нам объяснили, что сирийцы получают помощь не только от россиян, но также и от белорусов, казахов, сербов… Это меня очень обрадовало. У нас об этом практически не говорят. В европейских СМИ появляются сообщения только о том, насколько в Алеппо тяжелая гуманитарная ситуация", – отметил Яромир Кохличек.

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