Политолог: Джонсон отложил визит в Москву не из-за политики

Глава МИД Британии Борис Джонсон отложил свой визит в Москву. Политолог Виктор Мизин в эфире радио Sputnik назвал Бориса Джонсона "неоднозначным политиком", однако выразил мнение, что в Лондоне понимают необходимость налаживания связей с РФ.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон перенес визит в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве Великобритании.

Поездку пришлось отложить из-за изменений в расписании встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО.

"Министр иностранных дел с нетерпением ждет возможности возобновления визита как можно скорее", – добавили в посольстве.

О планах Джонсона посетить Россию стало известно в начале марта. Однако сам визит обсуждался давно, в частности, во время встречи премьера Британии Терезы Мэй и президента России Владимира Путина в Китае в сентябре 2016 года.

Ключевыми темами визита Джонсона в Россию должны стать двусторонние отношения, ситуация в Сирии и на Украине. При этом в британском МИД подчеркнули, что поездка Джонсона не будет означать, что страны возвращаются к полноценным двусторонним отношениям. Последний раз глава МИД Британии посещал Россию весной 2012 года.

Политолог (МГИМО) Виктор Мизин считает, что Борис Джонсон сам по себе – несколько неоднозначный политик.

"Я начну с характеристики этого государственного деятеля. Это фигура не только неоднозначная, но и совсем нетипичная. Для него характерны броские и не всегда, мягко говоря, продуманные высказывания. И такое "шатание" – то он скажет одно, то скажет другое – очень часто вызывает непонимание, если не полускандальную реакцию", – сказал Виктор Мизин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, несмотря на достаточно жесткую позицию британского правительства по отношению к России, в Лондоне понимают, что необходимо налаживать диалог с Москвой.

"Понятно, что у консервативного правительства госпожи Мэй однозначное отношение и к санкциям, и по поводу Крыма и востока Украины. Ждать быстрого снятия санкций не приходится. С другой стороны, там, так же как в Германии и, тем более, во Франции, понимают, что надо с Россией налаживать диалог и как-то эту напряженность пытаться сглаживать. Отношения с Великобританией в последние годы были не совсем безоблачные: были и шпионские скандалы, и накал риторики. И мне кажется, что сейчас в целом в ЕС понимают, что от налаживания нормальных, прагматичных отношений с Россией никуда не деться", – отметил политолог.

Он считает, что никаких политических предпосылок для переноса поездки Джонсона в РФ не было.

"Мне кажется, у этого решения (о переносе визита) Джонсона чисто техническая причина. Никаких политических предпосылок я не вижу, и думаю, что он приедет. Мы видим, что выстраивается целый ряд европейских политиков для поездки в Москву. Не только оппозиционных, но и представителей правящих партий, чтобы как-то эту напряженность пытаться выправлять", – заключил Виктор Мизин.

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