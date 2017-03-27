Мнение: организаторы акции Навального устроили "политический разврат"

В Кремле ответили на заявления ЕС и Госдепа США по поводу участников несанкционированных акций в РФ 26 марта. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что организаторы акций поступили цинично, привлекая к этому подростков.

В Кремле не могут согласиться и принять во внимание заявления Госдепа США и ЕС по поводу участников несанкционированных акций, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник ЕС призвал российские власти "немедленно освободить" всех задержанных участников несанкционированной акции в России, прошедшей в воскресенье, 26 марта. А Госдеп США осудил задержания, проведенные в ходе несанкционированной акции.

"Мы не можем согласиться с этим призывом. Значит, мы в данном случае не можем принять этот призыв во внимание", – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле воспринимают заявления Госдепа и ЕС по поводу участников несанкционированных акций.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что Кремль не может согласиться с призывом, даже несмотря на то, что в данном случае требование объясняется обязательствами, в том числе, в Совете Европы и ОБСЕ, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что обязательства не означают, что Россия должна нарушать собственное законодательство.

В воскресенье, 26 марта, в Москве прошла несанкционированная акция, организованная блогером Алексеем Навальным. Ранее власти Москвы отказали в проведении 26 марта шествия в центре столицы, предложив его сторонникам альтернативные площадки в Сокольниках и Люблино, но те отказались. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что призывы выходить на улицы в центре Москвы – не что иное, как провокации. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В ходе акции один из полицейских получил травму головы.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что заявления, которые сделал в адрес РФ Госдеп США, стали уже "обязательной программой" американского ведомства.

"Я хочу обратить внимание, что подобные акции, которые проходят постоянно в европейских странах или в тех же США, не вызывают никакой озабоченности, никакой реакции ни со стороны Госдепа, ни со стороны так называемых правозащитных структур. А все, что происходит в России – какого бы масштаба и содержания ни была эта акция – вызывает соответствующую озабоченность у Госдепа. Поэтому это просто дежурная реакция, то, что является естественным для США", – сказал Владимир Шаповалов.

Он отметил, что в несанкционированной акции в Москве принимали участие несовершеннолетние, что абсолютно недопустимо.

"Почти все участники массовой акции в Москве – это несовершеннолетние, дети, которым по 15-16 лет. Организаторы акции несут достаточно серьезную ответственность. Они должны понимать, что ни в коем случае нельзя вмешивать детей в такие серьезные процессы, как массовые акции. Поскольку это, во-первых, неэтично и некорректно по отношению к юному созданию с неустоявшейся еще системой координат, ценностей и психикой. И, во-вторых, это просто опасно. Потому, что любое скопление народа, тем более если речь идет о несанкционированной акции – это повышенный риск для его участников", – сказал политолог.

По его мнению, необходимо сразу на нескольких уровнях вести работу с подростками, чтобы подобное не повторялось впредь.

"Организаторы акции поступили цинично, используя этих юных ребят для своих политических целей. Это политический разврат, который проявляется сразу в нескольких моментах. Во-первых, это плата за участие в акции, а во-вторых, это привлечение молодых ребят к такого рода политике. И если ребенок будет участвовать в нескольких подобного рода акциях, то, естественно, у него будут вырабатываться соответствующие социальные практики. И он будет думать, что это и есть политика. Но на самом деле, это оборотная сторона политической деятельности. И я призываю обратить внимание на это и семьи, и школы, и правоохранительные структуры, потому что это очень серьезная проблема", – заключил Владимир Шаповалов.

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