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Мнение: Киев устроил с Евровидением "свистопляску", теперь – "песня" от EBU

12:3527.03.2017
(обновлено: 19:57 28.03.2017)
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Подготовка к церемонии жеребьевки конкурса Евровидение 2017 в Киеве
© Фото: Stijn Smulders
Европейский вещательный союз намерен сделать все возможное, чтобы россиянка Юлия Самойлова смогла принять участие в "Евровидении-2017". Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik назвал это заявление "ритуальной фразой".
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Европейский вещательный союз (EBU) намерен сделать все возможное, чтобы россиянка Юлия Самойлова смогла принять участие в конкурсе. Об этом заявил глава оргкомитета Франк-Дитер Фрайлинг. В интервью берлинской газете Tagesspiegel он заявил, что Европейский вещательный союз не изменил свою позицию – все исполнители, прошедшие конкурсный отбор, должны принять участие в "Евровидении-2017".

При этом, по его словам, Киев до сих пор не прислал официального уведомления о запрете на въезд Самойловой.

В воскресенье, 26 марта, украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что Киев готов принять другого конкурсанта от России. А саму ситуацию вокруг конкурса назвал провокацией со стороны России.

В Совете Федерации, в свою очередь, предложение Киева о замене участника назвали неприемлемым.

Певица Юлия Самойлова
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Ранее Европейский вещательный союз предложил другой выход из ситуации. По мнению организаторов, можно было бы организовать спутниковую трансляцию выступления Самойловой, чтобы она все же смогла принять участие в конкурсе. Однако это предложение раскритиковали на Первом канале. В результате российский оргкомитет принял решение, что Самойлова представит Россию на конкурсе в 2018 году вне зависимости от места его проведения.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik сравнил данную ситуацию с недопуском российских спортсменов на Олимпийские и Паралимпийские игры в прошлом году.

"Я думаю, что это ритуальная фраза, которую произносят. Мне вообще ситуация с Юлией Самойловой напоминает то, что было вокруг Олимпийских и Паралимпийских игр с недопуском наших спортсменов. Тогда мы тоже много чего слышали от различных чиновников", – сказал Юрий Светов в эфире радио Sputnik.

Первый полуфинал Международного конкурса песни Евровидение 2015 в Вене
© РИА Новости. Максим Блинов
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По его мнению, России с самого начала следовало отказаться от участия в  "Евровидении" на Украине, так как было очевидно, что ситуация может закончиться подобным образом.

"Вся история длилась целый год: проведут – не проведут, будут деньги – не будут. Вся эта "свистопляска" была. Причем мы понимали, как отнесутся к нашему конкурсанту. По сути, мы сейчас дали Украине возможность зарабатывать на этом деле политические очки. С каким наслаждением все украинские политики, все, кто к этому причастен, рассказывают, как они не пустят Россию, правые силы говорят вообще об угрозе жизни российского участника", – отметил политолог.

По его словам, сегодня весь конкурс, по сути, свелся к тому, допустят ли российского участника.

"Говорят о том, что можно будет Юле дистанционно участвовать в этом конкурсе. И тут же сразу Украина опять говорит: нет, мы этого не допустим. Теперь новая песня о том, что Европейский вещательный союз вмешается, идет разговор о том, чтобы мы заменили Юлию, пошлите кого-то другого. То есть сейчас, по сути, диктуют – выбирай этого, а не этого. Весь конкурс свелся к тому, пустят или не пустят российского участника", – заключил Юрий Светов.

Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале Евровидения, который пройдет в Киеве 11 мая. Финал конкурса запланирован на 13-е число. В начале марта Первый канал решил отправить на конкурс Юлию Самойлову, что вызвало протесты Киева. Служба безопасности Украины решила запретить певице въезд в страну за участие в концертах в Крыму, ограничения введены на три года.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Юлия
Да что значит, едет - не едет... Не едет и точка. Понятно, что нет участника -> нет прессы -> нет денег от вещателей. Вот и всполошились. Да только еще неизвестно, что ждет тех, кто приедет. Как бы не вышло хуже, чем на ОИ в Бразилии, где воровали среди бела дня.
11:22
28.03.2017
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