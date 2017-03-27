Мнение: Киев устроил с Евровидением "свистопляску", теперь – "песня" от EBU

Европейский вещательный союз намерен сделать все возможное, чтобы россиянка Юлия Самойлова смогла принять участие в "Евровидении-2017". Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik назвал это заявление "ритуальной фразой".

Европейский вещательный союз (EBU) намерен сделать все возможное, чтобы россиянка Юлия Самойлова смогла принять участие в конкурсе. Об этом заявил глава оргкомитета Франк-Дитер Фрайлинг. В интервью берлинской газете Tagesspiegel он заявил, что Европейский вещательный союз не изменил свою позицию – все исполнители, прошедшие конкурсный отбор, должны принять участие в "Евровидении-2017".

При этом, по его словам, Киев до сих пор не прислал официального уведомления о запрете на въезд Самойловой.

В воскресенье, 26 марта, украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что Киев готов принять другого конкурсанта от России. А саму ситуацию вокруг конкурса назвал провокацией со стороны России.

В Совете Федерации, в свою очередь, предложение Киева о замене участника назвали неприемлемым.

Ранее Европейский вещательный союз предложил другой выход из ситуации. По мнению организаторов, можно было бы организовать спутниковую трансляцию выступления Самойловой, чтобы она все же смогла принять участие в конкурсе. Однако это предложение раскритиковали на Первом канале. В результате российский оргкомитет принял решение, что Самойлова представит Россию на конкурсе в 2018 году вне зависимости от места его проведения.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik сравнил данную ситуацию с недопуском российских спортсменов на Олимпийские и Паралимпийские игры в прошлом году.

"Я думаю, что это ритуальная фраза, которую произносят. Мне вообще ситуация с Юлией Самойловой напоминает то, что было вокруг Олимпийских и Паралимпийских игр с недопуском наших спортсменов. Тогда мы тоже много чего слышали от различных чиновников", – сказал Юрий Светов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, России с самого начала следовало отказаться от участия в "Евровидении" на Украине, так как было очевидно, что ситуация может закончиться подобным образом.

"Вся история длилась целый год: проведут – не проведут, будут деньги – не будут. Вся эта "свистопляска" была. Причем мы понимали, как отнесутся к нашему конкурсанту. По сути, мы сейчас дали Украине возможность зарабатывать на этом деле политические очки. С каким наслаждением все украинские политики, все, кто к этому причастен, рассказывают, как они не пустят Россию, правые силы говорят вообще об угрозе жизни российского участника", – отметил политолог.

По его словам, сегодня весь конкурс, по сути, свелся к тому, допустят ли российского участника.

"Говорят о том, что можно будет Юле дистанционно участвовать в этом конкурсе. И тут же сразу Украина опять говорит: нет, мы этого не допустим. Теперь новая песня о том, что Европейский вещательный союз вмешается, идет разговор о том, чтобы мы заменили Юлию, пошлите кого-то другого. То есть сейчас, по сути, диктуют – выбирай этого, а не этого. Весь конкурс свелся к тому, пустят или не пустят российского участника", – заключил Юрий Светов.

Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале Евровидения, который пройдет в Киеве 11 мая. Финал конкурса запланирован на 13-е число. В начале марта Первый канал решил отправить на конкурс Юлию Самойлову, что вызвало протесты Киева. Служба безопасности Украины решила запретить певице въезд в страну за участие в концертах в Крыму, ограничения введены на три года.

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