Политолог: мнение Ле Пен после ее визита в Россию стало более весомым

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предрекла "смерть" Евросоюзу. Политолог Михаил Смолин связывает такой прогноз с тем, что политика мультикультурализма в Европе дошла до полного абсурда. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз пропадет с политической карты мира. При этом в своем обращении к сторонникам в городе Лилль она пообещала защитить Францию от глобализации, пишет агентство Рейтер.

По словам Марин Ле Пен, после избрания Дональда Трампа президентом США и референдума в Великобритании выборы во Франции будут очередным шагом "глобального восстания людей".

"Евросоюз погибнет, потому что людям он больше не нужен. Надменным гегемониям суждено исчезнуть с лица земли", – заявила Ле Пен под звуки аплодисментов.

"Пришло время разгромить глобалистов", – сказала она в адрес своих основных соперников Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона, обвиняя их в "предательстве" ради Европейского союза и интересов рынка.

Выборы президента Франции пройдут в два тура – 23 апреля и 7 мая соответственно.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik напомнил о недавнем визите Марин Ле Пен в Россию. По его мнению, этот визит наряду с ее словами о возможном распаде ЕС усилят ее позиции внутри Франции.

"Даже если она сейчас проиграет, ее мнение будет более весомо, ее известность будет больше. Она перешла на такой уровень, когда с ней встречаются лидеры других стран, особенно такой страны, как Россия. Вообще Ле Пен – в целом фамилия долгожителей, и она (Марин Ле Пен) может рассчитывать еще на несколько циклов. А что произойдет с Европейским союзом через несколько политических циклов, загадывать, с одной стороны, сложно, а с другой стороны – понятно, куда это все движется", – сказал Михаил Смолин.

Он полагает, что к распаду ЕС в первую очередь ведет его же собственная политика.

"Политика мультикультурализма доведена уже до полного абсурда. И Франция наряду с Германией испытывает чуть ли не самые большие трудности с приемом мигрантов в свое "тело". При этом в случае развала Евросоюза шансы Ле Пен на победу просто гигантски возрастут. Ведь встанет вопрос о том, как восстанавливать суверенитет Франции после развала ЕС, и лучше, чем Ле Пен, этого никто не знает", – считает политолог.

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