Мнение: участники воскресной акции в Москве хотели "понарываться"

Организуя несанкционированную акцию в Москве, Алексей Навальный, вероятно, хотел устроить проверку своих возможностей. Но эта проверка не удалась. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Игорь Шатров.

Госдеп США осудил задержания, проведенные в ходе несанкционированной акции в России, передает агентство Reuters. В воскресенье в Москве прошла несанкционированная акция, организованная блогером Алексеем Навальным. Ранее власти Москвы отказали в проведении 26 марта шествия в центре столицы, предложив его сторонникам альтернативные площадки, но те отказались.

Участники акции проводили шествие от метро "Белорусская" в сторону Пушкинской площади. По данным ГУ МВД, в это время в районе Тверской улицы находилось порядка семи-восьми тысяч человек. Люди выходили на проезжую часть, выкрикивали лозунги, некоторые держали в руках плакаты. Для обеспечения безопасности движения полицейские выставили оцепление по обе стороны Тверской. Нарушавших общественный порядок задерживали. Среди них оказался и Алексей Навальный.

Как сообщил официальный представитель госдепартамента Марк Тонер, США "обеспокоены" новостью об аресте Алексея Навального и призывают правительство России "немедленно освободить всех мирных протестующих".

Накануне акции ГУ МВД России по Москве призывало воздержаться от участия в несогласованном мероприятии и напоминало, что ответственность за безопасность, в том числе, возлагается на организаторов, о чем они были официально предупреждены.

По мнению политолога, заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, не стоит преувеличивать значимость прошедшей акции, а также придавать ей некое очень серьезное значение.

"Весна, наверное настроение "пошалить", побуянить какое-то есть, причем настроение ничем не обусловленное. Просто появился повод, люди вышли на улицы, их куда-то вызвали – и они решили "понарываться". Это немножко напоминает стритрейсеров, которые бросают вызов обществу. Хотя здесь, конечно, люди вели себя более адекватно", – сказал Игорь Шатров в эфире радио Sputnik.

По словам политолога, не нужно преувеличивать и масштабы акции, которые были чисто локальными.

"Я живу практически в районе этих событий и могу сказать, что это никоим образом особо не побеспокоило местных жителей. Побеспокоило, конечно, водителей. Поскольку было воскресенье, пробки возникли, но не очень значительные. Нельзя даже называть это какой-то "акцией протеста". С другой стороны, наверное, Навальный рассчитывал на проверку своих возможностей. Но мне кажется, она не удалась", – считает Игорь Шатров.

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