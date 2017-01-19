Мнение: ЕСПЧ принял псевдорешение по ЮКОСу. Почему РФ должна его исполнять?

КС разрешил не выплачивать экс-акционерам ЮКОСа компенсацию, присужденную им ЕСПЧ. Эксперт Василий Колташов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что "судебная баталия" будет продолжена, но бывшим акционерам ЮКОСа вряд ли удастся ее выиграть.

Конституционный суд (КС) разрешил не выплачивать экс-акционерам ЮКОСа 1,9 млрд евро компенсации, присужденной им Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), сообщают РИА Новости.

"Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию", – говорится в решении.

КС признал, что решение ЕСПЧ не соответствует нормам российской Конституции, таким образом, исполнение его невозможно.

"Выплата акционерам компании беспрецедентной суммы из бюджетной системы, которая не получала от нее огромные налоговые платежи, необходимые для выполнения публичных обязательств перед гражданами России, противоречит конституционным принципам равенства и справедливости", – сказал глава КС Валерий Зорькин.

Согласно действующему законодательству, Россия не обязана исполнять решения международных судов, если они противоречат Конституции.

ЕСПЧ в июле 2014 года обязал Россию выплатить компенсации бывшим акционерам ЮКОСа за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. Российский Минюст заявил, что не считает это решение справедливым и беспристрастным, и направил в Конституционный суд запрос о возможности не исполнять его.

Публичное рассмотрение дела состоялось в КС 15 декабря прошлого года. Все без исключения представители органов государственной власти высказались против исполнения решения ЕСПЧ.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что данное дело с самого начала было превращено из экономического в политическое.

"ЮКОС – это компания, руководство которой оказалось в политической оппозиции, боролось в начале "нулевых" за то, чтобы играть решающую роль в российской политике, а может, даже порулить государством. И в условиях, когда начал нарастать конфликт между Евросоюзом, США и Россией, когда со стороны Запада началась война санкций, люди, которые пострадали от ликвидации ЮКОСа, вдруг обнаружили, что западные судебные органы встают на их сторону. Но, естественно, в России эти решения не могли быть приняты к исполнению. Почему, собственно говоря, они должны исполняться? Тем более что дело экономическое, но имеет политический оттенок, о котором не очень любят говорить", – сказал Василий Колташов.

Он считает, что принятое ЕСПЧ решение по делу бывших акционеров уже нанесло достаточно серьезный урон имиджу суда.

"Я думаю, что Европейский суд по правам человека понес все-таки репутационные потери в результате того, что вынес псевдорешение в пользу акционеров ЮКОСа, потому что даже в глазах обычных европейцев это дело не выглядит каким-то нарушением прав человека. Были люди, которые в 90-е годы "хапнули" советское имущество, потом компанию по решению российского суда ликвидировали, и вот эти люди – такие "белые и пушистые овечки", пострадавшие, они обращаются в ЕСПЧ. Но одно дело, когда вы защищаете реально пострадавшего человека, который попал под "жернова" каких-то неправильных действий, а другое дело, когда вы защищаете "хищников", у которых просто отобрали добычу", – сказал эксперт.

Он выразил уверенность, что судебная тяжба продолжится, однако закончится она не в пользу экс-акционеров ЮКОСа.

"Будет дальше продолжаться эта судебная баталия, сутяжничество. Будет это дело тянуться, но понятно, что денег они не получат. Это очевидно, на мой взгляд", – заключил Василий Колташов.

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