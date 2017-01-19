Политолог: Порошенко получил от Трампа "тревожный сигнал"

Лидер Украины Петр Порошенко рассчитывает встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в феврале. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Олег Игнатов, Киев хочет показать вовлеченность новых властей США в украинский вопрос. Но это не так.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью газете Wall Street Journal заявил, что надеется встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в следующем месяце.

"Мы рады серьезной поддержке со стороны двух партий (США – ред.)", – заявил Порошенко во время экономического форума в швейцарском Давосе. "Я совершенно уверен, что продолжение нашего сотрудничества будет очень эффективным", – добавил он.

Порошенко также рассказал, что в следующем месяце планирует посетить Вашингтон.

"Это (встреча с Трампом – ред.) доставило бы мне огромное удовольствие", – отметил украинский лидер, выразив надежду, что встреча пройдет плодотворно.

Ранее Порошенко рассказал, что во время телефонного разговора договорился с Трампом о дате своего визита в Вашингтон. Поездка состоится после инаугурации избранного президента США.

Политолог Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов в эфире радио Sputnik отметил, что Киеву хотелось бы подчеркнуть вовлеченность избранного американского президента в украинский вопрос. Но это не так, считает он.

"Все эти заявления – это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Внешнеполитические условия для Украины действительно ухудшаются в этом году. Непонятно, будут ли США поддерживать Украину так, как это делала прежняя администрация, и какую позицию займет Европа после выборов в Германии и Франции. Я не думаю, что место Украины будет центральным. Трамп и люди в его окружении уже говорили, что для них важнее всего борьба с исламским экстремизмом. Украинская тема находится на периферии. Хотя если Трамп будет пытаться выстроить отношения с Россией, то понятно, что украинская тема будет присутствовать в этом диалоге. Потому что украинская проблема – одно из препятствий для налаживания наших отношений", – сказал Олег Игнатов.

По его мнению, Порошенко обеспокоен недавним предложением Трампа рассмотреть частичную отмену антироссийских санкций в обмен на ядерную сделку.

"Я бы обратил внимание на заявления Трампа о том, что он может отвязать вопрос о санкциях от урегулирования конфликта на Украине. Впервые эта мысль прозвучала. Он говорил, что санкции могут быть отменены в обмен на историю с ядерным разоружением. Это интересный ход. Посмотрим, как он будет развиваться, какими будут конкретные предложения. Но для Украины – это тревожный сигнал", – считает политолог.

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